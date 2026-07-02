TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng sáng nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) sáng sớm nay. "Hầu như sáng nào tôi cũng đi bộ ở khu vực phố đi bộ và công viên bến Bạch Đằng để bắt đầu một ngày mới. Hôm nay, trời đẹp để dạo mát sáng sớm, càng đặc biệt hơn khi đúng vào dịp 50 năm thành phố chính thức mang tên Bác Hồ", một người đàn ông chạy bộ sáng sớm ở khu vực trung tâm chia sẻ