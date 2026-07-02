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Đời sống Cộng đồng

TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng sáng nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác

Cao An Biên
Cao An Biên
Sáng nay 2.7, các tuyến đường ở TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày tròn 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác.

Ghi nhận của Thanh Niên từ 6 giờ sáng nay 2.7, tiết trời TP.HCM mát mẻ, dễ chịu. Sáng sớm đường phố TP.HCM khu vực trung tâm thông thoáng, nhiều tuyến đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng, người dân ra đường hòa vào nhịp sống thường nhật trong không khí hân hoan của ngày kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 1.

Sáng sớm 2.7, tiết trời TP.HCM mát mẻ, dễ chịu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 2.

Nhiều hẻm nhỏ...

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 3.

... đến đường lớn ở TP.HCM rực rỡ màu cờ Tổ quốc đúng ngày tròn 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 4.

Sáng nay, một chung cư ở phường An Đông rực rỡ cờ đỏ sao vàng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 5.

Trên đường phố, nhiều người bắt đầu với cuộc sống thường nhật từ sáng sớm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 6.

Trong tiết trời dễ chịu, nhiều người dân ra đường tham gia vào các hoạt động ngoài trời

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 7.
Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 8.
Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 9.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) sáng sớm nay. "Hầu như sáng nào tôi cũng đi bộ ở khu vực phố đi bộ và công viên bến Bạch Đằng để bắt đầu một ngày mới. Hôm nay, trời đẹp để dạo mát sáng sớm, càng đặc biệt hơn khi đúng vào dịp 50 năm thành phố chính thức mang tên Bác Hồ", một người đàn ông chạy bộ sáng sớm ở khu vực trung tâm chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 10.

Cột cờ Thủ Ngữ sáng sớm nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 11.
Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 12.
Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 13.
Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 14.

Nhịp sống thường nhật ở TP.HCM sáng sớm, nhiều người hối hả đi làm, cũng có người tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngắm đường phố TP.HCM sáng sớm nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 15.

Các hoạt động kỷ niệm dịp 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) không chỉ là dịp ôn lại dấu mốc lịch sử đặc biệt của thành phố mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong việc phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tiếp tục xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và cực tăng trưởng của cả nước

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

 

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