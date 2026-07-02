TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng sáng nay 2.7, ngày tròn 50 năm thành phố mang tên Bác

Ghi nhận của Thanh Niên từ 6 giờ sáng nay 2.7, tiết trời TP.HCM mát mẻ, dễ chịu. Sáng sớm đường phố TP.HCM khu vực trung tâm thông thoáng, nhiều tuyến đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng, người dân ra đường hòa vào nhịp sống thường nhật trong không khí hân hoan của ngày kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) sáng sớm nay. "Hầu như sáng nào tôi cũng đi bộ ở khu vực phố đi bộ và công viên bến Bạch Đằng để bắt đầu một ngày mới. Hôm nay, trời đẹp để dạo mát sáng sớm, càng đặc biệt hơn khi đúng vào dịp 50 năm thành phố chính thức mang tên Bác Hồ", một người đàn ông chạy bộ sáng sớm ở khu vực trung tâm chia sẻ
ẢNH: CAO AN BIÊN
Nhịp sống thường nhật ở TP.HCM sáng sớm, nhiều người hối hả đi làm, cũng có người tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao
ẢNH: CAO AN BIÊN
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