Ngày vàng của điền kinh Việt Nam

L ỜI CHIA TAY ĐẸP CỦA Q UÁCH T HỊ L AN

Trở lại đấu trường SEA Games sau 1 kỳ vắng mặt, Quách Thị Lan vẫn thể hiện được tài năng và bản lĩnh khi đánh bại các đối thủ, đoạt HCV nội dung sở trường 400 m rào.

Quách Thị Lan không thi đấu 2 năm nhưng cô vẫn âm thầm tập luyện với khát khao trở lại. Đó là giai đoạn "cô đơn", đặc biệt là về tinh thần mà không phải VĐV nào cũng đủ ý chí vượt qua. Tấm HCV nội dung 400 m rào giải vô địch quốc gia 2025 đánh dấu sự trở lại của Quách Thị Lan. Cũng nhờ thành tích này, cô đoạt suất tham dự SEA Games 33 và bước lên bục vinh quang.

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết - HCV, HCB nội dung 10.000 m

HLV Vũ Ngọc Lợi và Quách Thị Lan Ảnh: Khả Hòa

Nguyễn Trung Cường khoe ảnh bố mẹ khi mừng HCV điền kinh SEA Games 33 ảnh: Khả Hòa

"Tôi biết thực lực của mình ra sao và rất vui đã thể hiện được khả năng khi trở lại đấu trường SEA Games. Điều quan trọng nhất với tôi là đã hoàn thành tốt phần thi của mình, mang HCV về cho điền kinh VN. Đây cũng có thể là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ chuyển sang công tác huấn luyện. Hy vọng trên cương vị mới sẽ đào tạo ra nhiều tài năng cho điền kinh VN", chân chạy 30 tuổi nói.

C HIẾN THẮNG VÌ GIA ĐÌNH

Trên đường chạy nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, tuyển thủ 25 tuổi Nguyễn Trung Cường xuất sắc về đích đầu tiên, đoạt HCV.

Chân chạy 25 tuổi quê Hà Tĩnh chia sẻ đầy xúc động gửi đến bố mẹ ở quê hương: "Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng dưỡng dục để con có được thành công như hôm nay". Trung Cường cho biết điều kiện gia đình mình không cho phép, cha mẹ nghèo lại bệnh tật nên không thể đồng hành cùng anh ở các giải đấu. "Chạnh lòng khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình nhưng đó chính là động lực để tôi tập luyện, thi đấu, giành thành tích cao nhất", Cường bày tỏ.

Cũng hôm qua, cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh khẳng định sức mạnh với HCV ở cự ly 10.000 m nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Thị Oanh ở SEA Games 33 và là tấm HCV thứ 14 của cô ở các kỳ SEA Games. Nguyễn Thị Oanh còn nhắm mục tiêu cuối là bảo vệ HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật diễn ra hôm nay.

T IA SÁNG Ở đội TUYỂN BƠI

Đội tuyển bơi lội VN không thể giành một tấm HCV nào trong ngày tranh tài cuối cùng của bơi trong nhà SEA Games 33. Phạm Thanh Bảo trắng tay ở nội dung 50 m bơi ếch khi về thứ 4 với thành tích 28 giây 28. Cự ly ngắn rõ ràng vẫn là một thử thách với "hoàng tử ếch". Sau đó, Hưng Nguyên không thể bảo vệ thành công HCB ở nội dung 200 m bơi ngửa, về thứ 4 với thành tích 2 phút 03 giây 24. "Sốc" nhất vẫn là trường hợp của Huy Hoàng khi anh chỉ về thứ 3 ở nội dung 400 m bơi tự do sở trường với thành tích 3 phút 53 giây 50. Những kình ngư gạo cội nhất bị HCV ngoảnh mặt. Đó là điều đáng buồn. Như vậy, đội tuyển bơi lội VN giành được 6 HCV từ các nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân (Trần Hưng Nguyên); 100 m và 200 m bơi ếch (Phạm Thanh Bảo); bơi 4 x 200 m tự do nam (Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên); 400 m hỗn hợp cá nhân (Nguyễn Quang Thuấn); và 1.500 m tự do (Nguyễn Huy Hoàng). Thành tích này kém 1 HCV so với SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực cũng đã xuất hiện từ những kình ngư trẻ. Ở nội dung 200 m bơi bướm nam, bất ngờ xảy ra khi Dương Văn Hoàng Quy giành HCB với thành tích 2 phút 01 giây 57, vượt mặt đàn anh Nguyễn Quang Thuấn. Huy Hoàng cũng về đích sau VĐV 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc. Kình ngư gốc Đà Nẵng giành HCB nội dung 400 m bơi tự do với thành tích 3 phút 53 giây 50.

Cách đây 1 năm, tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á, Hoàng Quy giành 2 HCV ở nội dung 200 m tự do, 400 m hỗn hợp cá nhân ở nhóm tuổi 14 - 15; còn Nguyễn Quốc có HCV 200 m tự do ở nhóm tuổi 16 - 18. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển lớn của các VĐV này. Nếu đi đúng hướng, Hoàng Quy, Nguyễn Quốc sẽ là trụ cột của bơi lội VN trong tương lai rất gần.