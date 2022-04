Nghệ An: Bắt nữ nghi can giả danh nhà báo, chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng

Ngày 30.4, thông tin từ Công an H.Diễn Châu cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân Anh (46 tuổi, ngụ xã Diễn Hạnh, H.Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, công an phát hiện bị can Anh tự nhận mình là phóng viên và có thẻ nhà báo của Báo Thanh tra, có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ lãnh đạo ở trung ương và tỉnh Nghệ An và có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở lâu dài. Nếu không thực hiện được sẽ trả lại tiền.





Từ đầu năm 2021 đến khi bị phát hiện, nhiều người đã tin tưởng, chuyển cho bị can Anh hơn 9 tỉ đồng để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, sổ đỏ mà bị can này cung cấp cho người dân là sổ đỏ giả. Sau khi có sổ đỏ giả, một số người không biết nên đã làm nhà trên đất nông nghiệp đang gây nhiều hệ lụy cho họ và chính quyền địa phương.