Nghề cứu hộ ô tô ở TP.HCM: Thoát canh bạc đặt cược mạng sống, cách nào?

Một tiếng "khục" lạ tai dưới nắp capo. Một biểu tượng động cơ màu vàng bất ngờ nhấp nháy trên bảng điều khiển. Hay chiếc xe đột ngột hụt ga, lịm dần khi đang lao đi với tốc độ 100 km/giờ trên cao tốc…

Không phải sự cố đường trường nào cũng bắt đầu bằng một cú va chạm long trời lở đất. Đôi khi, nó chỉ đến từ một cái chớp đèn cảnh báo.

Nhưng chính trong vài phút đầu tiên ấy, khoảnh khắc ranh giới giữa cái đầu lạnh và sự hoảng loạn của người cầm lái sẽ quyết định: Chiếc xe chỉ đơn thuần là bị hỏng, hay nó sẽ biến thành một chiếc "quan tài bay" cho chính họ và những người xung quanh.

Việc đầu tiên khi xe gặp sự cố, tài xế cần làm là giữ bình tĩnh, sau đó bấm ngay nút đèn cảnh báo nguy hiểm ẢNH: DƯƠNG TRANG

"Tai nạn thứ cấp" - Nỗi ám ảnh từ những cái đầu nóng

Anh Lê Tuấn Hùng, 31 tuổi, chủ một gara ô tô ở quận 2 cũ, TP.HCM, cũng là người có thâm niên gần 8 năm xử lý các sự cố hư hỏng ô tô trên đường. Anh thẳng thắn chia sẻ: "Hoảng loạn là thứ giết chết tài xế nhanh nhất trước khi thợ cứu hộ kịp đến. Khi xe gặp sự cố, phản xạ đầu tiên của nhiều người là đạp phanh chết cứng hoặc đánh lái loạng choạng. Đó là sai lầm chí mạng".

Theo anh Hùng, việc đầu tiên khi xe gặp sự cố, tài xế cần làm là giữ bình tĩnh, sau đó bấm ngay nút đèn cảnh báo nguy hiểm. Đây là chiếc phao cứu sinh để các xe phía sau nhận biết từ xa, đặc biệt là trong đêm tối hay những ngày mưa giông tầm nhìn dưới 5 mét. Nếu xe còn đà, hãy bình tĩnh rà phanh, ép dần vào làn khẩn cấp hoặc sát lề đường.

Trong trường hợp xe vẫn còn có thể di chuyển trong quãng đường ngắn, tài xế nên chủ động quan sát gương, giữ vô lăng ổn định và từ từ điều khiển xe ép sát mép phải của làn đường.

"Việc di chuyển cần thực hiện dứt khoát nhưng không đột ngột, tránh đánh lái gấp khiến xe mất kiểm soát hoặc gây nguy hiểm cho các xe đang lưu thông", anh Hùng khuyến cáo.

Cũng theo anh Hùng, nếu phía trước có dải dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng kỹ thuật, cần cố gắng đưa xe tới vị trí này để đảm bảo an toàn tối đa. Nếu xe không thể tiếp tục vận hành nhưng vẫn còn quán tính, tài xế nên tận dụng lực trôi để đưa xe ép sát vào lề phải.

Việc phanh gấp và dừng lại giữa làn khi chưa cần thiết có thể khiến xe trở thành vật cản bất ngờ trên đường. Việc đưa xe dần đúng vị trí an toàn là bước quan trọng nhằm giảm đáng kể mức độ rủi ro trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Song, anh Hùng cho rằng cuộc chiến sinh tồn thực sự chỉ mới bắt đầu khi chiếc xe đã dừng bánh. Nhiều tài xế có thói quen cực kỳ nguy hiểm như xuống xe, mở nắp capo lên rồi đứng thẫn thờ giữa đường để ngó nghiêng, kiểm tra, thậm chí đứng tranh cãi xem xe bị lỗi gì mà quên mất dòng xe tải, xe container đang lao ầm ầm ngay sau lưng.

"Nhiều tai nạn thứ cấp xảy ra, người chết, xe nát vụn không phải vì chiếc xe ban đầu bị hỏng, mà vì người đứng sai vị trí. 5 phút đầu tiên sau khi dừng xe được gọi là 'khoảng thời gian vàng'. Anh đặt biển cảnh báo chậm một phút, nguy cơ bị xe khác húc từ phía sau tăng lên gấp mười lần", anh Hùng nói.

Theo các thợ cứu hộ lâu năm, có những tình huống cần liên hệ hỗ trợ ngay từ đầu để giảm thiểu rủi ro ẢNH: DƯƠNG TRANG

Đặc biệt, anh Hùng khuyến cáo, trên cao tốc, tuyệt đối tài xế không được đứng cạnh xe hay cố tình tự sửa chữa. Việc quan trọng là đưa tất cả người nhà bước ra khỏi xe, di chuyển ngay lập tức ra sau dải hộ lan tôn sóng hoặc bãi đất trống cách xa làn xe chạy. Lúc đó mới là lúc rút điện thoại ra gọi cứu hộ và thông báo chính xác vị trí.

Không phải lúc nào cũng cần gọi xe kéo, nhưng tự sửa xe mà thiếu kiến thức thì không khác gì tự rước họa vào thân.

Anh Lưu Đình Quốc (chủ một gara tại phường An Nhơn, TP.HCM) lắc đầu ngao ngán khi kể về những chiếc xe nát thêm phần hệ thống điện chỉ vì tài xế tự ý "câu bình" ắc quy sai kỹ thuật, gây chập cháy cả hộp đen.

Còn đối với những sự cố cơ bản như thủng lốp, nổ lốp, hết bình, hết xăng, tài xế hoàn toàn có thể tự xử lý để tiết kiệm chi phí nhưng với một điều kiện kiên quyết, đó là chiếc xe phải đang đỗ ở một vị trí an toàn tuyệt đối.

Nếu đang kẹt giữa một cây cầu hẹp, một khúc cua tay áo khuất tầm nhìn, hay trên làn đường tốc độ cao, việc cố tình lúi húi thay lốp dự phòng chẳng khác nào một canh bạc đặt cược mạng sống của chính mình.

Khi nào cần gọi cứu hộ?

Không phải đợi đến khi xe "không thể di chuyển" mới gọi cứu hộ. Theo các thợ cứu hộ lâu năm, có những tình huống cần liên hệ hỗ trợ ngay từ đầu để giảm thiểu rủi ro.

Trường hợp đầu tiên là khi động cơ báo lỗi nghiêm trọng trên bảng điều khiển. Đây có thể là dấu hiệu hư hỏng liên quan đến hệ thống điện hoặc động cơ bên trong. Tiếp theo là các vụ tai nạn giao thông, dù lớn hay nhỏ, đặc biệt khi xe đã mất khả năng vận hành.

Tài xế cần coi việc bảo dưỡng xe định kỳ là quan trọng ẢNH: DƯƠNG TRANG

Xe chết máy trên cao tốc cũng là tình huống cần ưu tiên gọi cứu hộ ngay lập tức. Bởi đây là khu vực có tốc độ phương tiện cao, nguy cơ va chạm thứ cấp rất lớn. Hay hệ thống phanh bất thường cũng là dấu hiệu nguy hiểm. Trong trường hợp này, tuyệt đối không cố gắng tiếp tục di chuyển nếu không kiểm soát được tốc độ.

Còn với xe điện, khi hệ thống pin hoặc cảnh báo điện áp xuất hiện bất thường, cần dừng xe ở vị trí an toàn và liên hệ hỗ trợ kỹ thuật ngay. Đặc biệt, trong mọi tình huống khẩn cấp, yếu tố quan trọng nhất vẫn là đảm bảo an toàn cho người trước khi xử lý phương tiện.

Theo anh Quốc, có nhiều tình huống có thể giảm mức độ rủi ro nếu tài xế chuẩn bị sẵn một số dụng cụ cơ bản trong xe. Ví dụ như một bộ thiết bị tối thiểu nên có gồm tam giác cảnh báo, áo phản quang, đèn pin, dây câu bình, bơm lốp mini, bộ vá lốp, găng tay bảo hộ, số điện thoại cứu hộ và cả bộ sơ cứu y tế...

"Những vật dụng này không chỉ hỗ trợ xử lý sự cố mà còn giúp tăng khả năng nhận diện của xe trong điều kiện thiếu ánh sáng", anh Quốc cho hay.

Đặc biệt, theo anh Quốc, áo phản quang và tam giác cảnh báo được xem là hai vật dụng quan trọng nhất trong các tình huống dừng xe khẩn cấp.

"Người ta bỏ hàng trăm triệu đồng đến tiền tỉ để mua một chiếc xe, nhưng lại tiếc vài trăm nghìn để trang bị một bộ sơ cứu hay một chiếc áo phản quang. Đêm tối tăm mù mịt trên quốc lộ, bạn mặc một chiếc áo phông đen đứng sửa xe thì tài xế xe tải phía sau có mắt thần cũng không nhìn thấy được. Chiếc áo phản quang và cái tam giác đặt cách xe tối thiểu 150 - 200 m chính là thứ giữ mạng cho bạn trước khi chúng tôi đến", anh Quốc bộc bạch.

Cũng theo anh Quốc, tài xế cần coi việc bảo dưỡng xe định kỳ là quan trọng. Việc bảo dưỡng xe theo định kỳ là để kiểm tra kỹ hơn tình trạng xe, tránh những sự cố không đáng tiếc do lỗi chủ quan, cẩu thả. Việc bảo dưỡng cũng giảm thiểu rủi ro tai nạn trước mỗi chuyến đi xa.

Thợ cứu hộ ô tô thực hiện thay bánh xe cho khách hàng gặp sự cố ở TP.HCM ẢNH: NVCC

Giữa dòng xe nối dài trên những cung đường đô thị, hay trong màn đêm trên cao tốc vắng người, những cuộc gọi cứu hộ vẫn liên tục vang lên. Ngay sau đó, những chiếc xe chuyên dụng lại lăn bánh. Họ không ồn ào, không vội vã theo cách dễ thấy nhưng luôn kịp thời.

Trên những cung đường ấy, có những người sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào sau một cuộc gọi khẩn cấp. Họ không chỉ sửa xe, kéo xe hay khắc phục sự cố. Mà còn giúp người lái vượt qua những khoảnh khắc bất an nhất để tiếp tục hành trình lái xe an toàn.