Hôm 3.9, tang lễ của diễn viên Ngọc Trinh tiếp tục diễn ra trong không khí trang nghiêm và nghẹn ngào. Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè thân thiết cùng khán giả đã đến tiễn đưa "bé Vy" phim Mùi ngò gai về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khung cảnh náo loạn tại tang lễ diễn viên Ngọc Trinh Ảnh: HỮU TÍN

Nhiều nghệ sĩ bận rộn công việc hoặc ở xa chưa thể đến viếng trước đó, chiều cùng ngày đã có mặt để kịp gửi lời tiễn biệt trong đêm cuối. Trái ngược với mong muốn giữ sự yên lặng, trang nghiêm của gia đình và ban tổ chức tang lễ, tình trạng hỗn loạn đã xảy ra ngay từ cổng vào. Trước đó, gia đình diễn viên Ngọc Trinh đã ra thông báo: "Không quay phim, không chụp ảnh, không livestream".

Lộn xộn tại đám tang diễn viên Ngọc Trinh

Tuy nhiên, theo ghi nhận, mỗi khi nghệ sĩ xuất hiện, một số người được cho là YouTuber, TikToker liền chen chúc, thậm chí xô đẩy để quay phim, livestream. Mặc dù gia đình đã nhiều lần ra thông báo đề nghị không quay chụp tại tang lễ, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Để hạn chế, gia đình buộc phải bố trí người đứng chắn ngang và sắp xếp các vòng hoa che khuất khu vực tiếp khách, song nhiều đối tượng vẫn tìm cách ghi hình.

Nghệ sĩ chật vật qua đám đông vào viếng diễn viên Ngọc Trinh

Cảnh tượng này khiến không ít nghệ sĩ bức xúc vì khó khăn mới có thể vào nơi viếng. Một số người thậm chí tỏ rõ sự mệt mỏi, bất bình trước sự thiếu ý thức của những cá nhân lợi dụng tang lễ để ghi hình, đăng tải trên mạng xã hội.

Theo cáo phó, tang lễ của nữ diễn viên sẽ diễn ra đến trưa mai (3.9). Lễ động quan được cử hành vào 14 giờ ngày 4.9. Sau đó, linh cữu của Ngọc Trinh sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa, TP.HCM.