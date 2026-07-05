Nghệ sĩ hài bị bắt vì cáo buộc xúc phạm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Deniz Goktas bị bắt sau một màn diễn độc thoại được cho là có phát ngôn xúc phạm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ VIDEO YOUTUBE CỦA Deniz Gokta

Hãng tin kể trên tiết lộ nghệ sĩ hài Deniz Goktas (32 tuổi) bị tạm giữ để thẩm vấn hôm 2.7 (giờ địa phương) tại sân bay ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khi vừa trở về từ nước ngoài. Trước đó vài ngày, các công tố viên đã mở cuộc điều tra về chương trình hài kịch của anh vốn khá ăn khách trên nền tảng trực tuyến. Anh này chính thức bị bắt giữ sau khi các công tố viên thẩm vấn vào ngày 3.7, theo thông tin từ thông tấn nhà nước Anadolu.

Sự việc xuất phát từ đoạn video hài kịch được ghi hình tại Istanbul tháng trước, thu hút khoảng 9,5 triệu lượt xem sau khi được đăng tải lên YouTube vào ngày 24.6. Tờ Sabah cho biết hàng chục người xem đã cảm thấy bị xúc phạm bởi những câu chuyện cười đụng chạm đến vấn đề tôn giáo từ đó gửi đơn khiếu nại dẫn đến cuộc điều tra kể trên. Được biết, các nhà chức trách cũng đã chặn quyền truy cập vào các đoạn trích từ chương trình của Goktas, bao gồm cả những lời thoại nhắm vào ông Recep Tayyip Erdogan, được đăng tải lên mạng xã hội.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại một cuộc họp báo tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 12.2025 ẢNH: AP

Trong quá trình thẩm vấn, Deniz Goktas cho biết mình không có ý định hạ thấp các giá trị tôn giáo hay xúc phạm tổng thống, nhấn mạnh phần trình diễn của anh chỉ mang tính châm biếm. Theo các đoạn trích trong lời khai được cổng thông tin Bianet (chuyên về các vấn đề nhân quyền) công bố, khi được hỏi về một câu đùa, trong đó mô tả ông Erdogan đã chuyển từ một "nhà độc tài rụt rè" thành một người "tự tin vào bản sắc của mình", danh hài cho biết nhận xét đó phản ánh một chủ đề đang được tranh luận rộng rãi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tờ báo Cumhuriyet có khuynh hướng đối lập, hàng chục người đã tập trung ở tòa án hôm 3.7 nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với nghệ sĩ hài.

AP cho biết xúc phạm tổng thống là một tội hình sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể bị phạt tù đến bốn năm. Trước vụ của Deniz Goktas, có thông tin rằng nhiều chính trị gia, nhà báo đối lập với Tổng thống Erdogan đã bị truy tố.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Deniz Goktas sinh ra ở Ankara. Nghệ sĩ 9X bắt đầu sự nghiệp diễn hài độc thoại tại câu lạc bộ hài kịch ở Istanbul vào năm 2019. Kể từ đó, anh đã biểu diễn tại nhiều nơi ở khắp châu Âu và Mỹ.