Nghệ sĩ Mạc Can được vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè

Nghệ sĩ Mạc Can sắp được vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè

NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ thời gian qua UBND thành phố rất quan tâm và chỉ đạo các sở ngành tập trung chăm lo cho các nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (Q.8, TP.HCM). Hiện các nghệ sĩ này được hưởng mức chăm lo ổn định với kinh phí mỗi tháng là 2,6 triệu đồng/người.

"Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã phối hợp với Hội Sân khấu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, Sở Nội vụ tích cực đề xuất việc sớm đưa các văn nghệ sĩ già yếu tại đây sang Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) với điều kiện chăm sóc tốt hơn. Ủy ban đã có quyết định chấp thuận chuyển các cô, chú nghệ sĩ đến nơi ở mới", nghệ sĩ Thanh Thúy thông tin.

Về trường hợp cuộc sống khó khăn và sức khỏe rất yếu của hai nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà và Mạc Can, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết các sở ngành rất hiểu, chia sẻ và phối hợp tìm cách hỗ trợ, chăm lo phù hợp. Căn cứ đề xuất của Hội Sân khấu, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã trao đổi với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM thống nhất đề xuất UBND thành phố chấp thuận đưa hai nghệ sĩ này vào chăm sóc tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Dự kiến, nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà sẽ cùng với 7 nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ đến nơi ở mới vào ngày 27.2.

Trước đó, nghệ sĩ Mạc Can bày tỏ nguyện vọng vào viện dưỡng lão để ở bên cạnh đồng nghiệp bầu bạn

Hiện nay, 7 nghệ sĩ đang sống ở Viện dưỡng lão gồm nghệ sĩ Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Lệ Thẩm, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn và nhân viên phục trang Đặng Thị Xuân. Trong dự thảo đề án của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM hồi tháng 3, khu dành riêng cho các nghệ sĩ nằm trong Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, được đặt tên là An dưỡng viên nghệ sĩ TP.HCM.

NSND Thanh Thúy cho biết thêm: "Hiện các cơ quan cũng đang trình UBND thành phố đề án về "Tổ chức lại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè", để có thể chăm sóc, nuôi dưỡng các văn nghệ sĩ thành phố ở nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật như điện ảnh, văn học, mỹ thuật, âm nhạc… chứ không chỉ lĩnh vực sân khấu".

Các nghệ sĩ đang sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM sẽ ở lại đón Tết Nguyên đán 2024 rồi chuyển sang nơi ở mới

Trong khi đó, NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết sau khi nhận thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về việc sẽ đưa nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè sau tết, cô đã báo cho các nghệ sĩ để chia sẻ tin vui. "Thời gian qua, tôi cũng thường xuyên đến thăm, ổn định tinh thần cho chú Mạc Can. Khi nghe được tin này thì chú mừng lắm và gửi lời cảm ơn đến các sở ban ngành đã giúp đỡ. Lúc nào chú Mạc Can cũng mong sớm vào trung tâm dưỡng lão, được ở chung với các nghệ sĩ khác cho đỡ buồn", cô nói thêm.

Trước đó, Trịnh Kim Chi cho biết các thủ tục cho 7 nghệ sĩ đang sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ chuyển sang nơi ở mới là Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đã hoàn thành. Tuy nhiên, khi đại diện Hội Sân khấu và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đến thăm, các nghệ sĩ cho biết nguyện vọng muốn ở lại Viện dưỡng lão đón Tết Nguyên đán 2024, sau đó sẽ chuyển đến chỗ mới.