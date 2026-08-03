Nghệ sĩ Tấn Hoàng: Tuổi 63 mới xây được nhà, hé lộ cuộc sống xa vợ con

Nghệ sĩ Tấn Hoàng mãn nguyện ở tuổi ngoài 60 sau khi xây được nhà riêng Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết cuộc sống hiện tại của ông đã ổn định cả về công việc lẫn kinh tế. Ngoài việc tham gia các dự án nghệ thuật khi có lời mời, ông còn đảm nhận công việc trưởng ban sự kiện cho một công ty tại Bắc Ninh. Mỗi khi TP.HCM có phim hoặc chương trình phù hợp, ông sẽ sắp xếp trở về để tham gia. Dù nhiều lần phải bay từ Bắc Ninh vào TP.HCM ghi hình rồi quay trở lại khiến chi phí đi lại gần như vượt cả cát sê, ông vẫn vui vẻ nhận lời vì tình yêu dành cho nghề.

Nói về sức khỏe, nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết tuổi tác khiến ông gặp một số vấn đề về xương khớp và tim mạch. Tuy nhiên, ông khẳng định tình trạng hiện tại vẫn khá tốt. "Thỉnh thoảng tôi có vào bệnh viện khám tim mạch vì nó hơi yếu, có lúc làm mình mệt tim thôi. Nhưng không có gì nghiêm trọng, so với tuổi của tôi thì sức khỏe như vậy là ổn", ông chia sẻ.

Nam nghệ sĩ vẫn duy trì việc hoạt động nghệ thuật và sẵn sàng nhận lời tham gia những dự án mình yêu thích

Ảnh: NVCC

Do công việc gắn với Bắc Ninh, nghệ sĩ Tấn Hoàng hiếm khi trở về thăm nhà. Có tháng ông về thăm gia đình một lần, cũng có khi bận rộn nên không thể sắp xếp thời gian. Vợ con của nam nghệ sĩ hiện đã chuyển về sinh sống tại Bến Lức (Tây Ninh). Theo ông, gia đình vẫn luôn ủng hộ công việc của mình nên khoảng cách địa lý không ảnh hưởng đến hạnh phúc. Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết vợ hiểu và thông cảm với đặc thù nghề nghiệp của chồng. Bản thân ông cũng luôn xác định công việc là nền tảng để chăm lo cho gia đình.

"Tôi đi làm mà. Nghề phải đặt lên hàng đầu thì mới nuôi sống được gia đình. Nhờ có nghề mới lo được cho vợ con, cháu chắt. Hồi còn đi hát, thỉnh thoảng tôi mới về một lần nên vợ cũng quen rồi. Mấy chục năm nay đều như vậy, không có ghen tuông hay lăng nhăng gì hết. Gia đình tôi rất hạnh phúc, con cháu quây quần", ông bộc bạch.

Mãn nguyện vì có mái ấm riêng sau nhiều năm thuê nhà

Nam diễn viên cho biết toàn bộ tiền lương từ công việc tại công ty đều được ông gửi về để vợ quản lý, chăm lo gia đình. Còn chi phí sinh hoạt của bản thân khi làm việc ở Bắc Ninh chủ yếu được trang trải bằng khoản tiền thưởng mà công ty hỗ trợ thêm. Theo nghệ sĩ Tấn Hoàng, gia đình hiện kinh doanh quán cà phê nên cuộc sống đã ổn định về kinh tế. Vì vậy, ở tuổi này, ông vẫn tiếp tục làm việc chủ yếu để có thêm khoản tích lũy và được gắn bó với nghề.

Sau nhiều năm ở nhà thuê, nghệ sĩ Tấn Hoàng hạnh phúc khi đã có nhà riêng, không còn nỗi lo chỗ ở Ảnh: NVCC

Điều khiến nam nghệ sĩ vui nhất là sau nhiều năm tích góp, gia đình đã có được ngôi nhà riêng sau quãng thời gian dài ở nhà thuê. Ông cho biết cách đây khoảng 6 - 7 tháng, gia đình đã chuyển từ TP.HCM về Bến Lức (Tây Ninh) sinh sống. Ông mua đất, xây nhà và mở quán cà phê tại đây. "Tôi mua đất, mua nhà rồi, xây nhà xong hết khoảng 6 - 7 tháng nay. Đưa vợ con về Bến Lức ở hết rồi", ông chia sẻ với niềm phấn khởi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nghệ sĩ Tấn Hoàng nói ông cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Điều ông mong mỏi nhất lúc này chỉ là giữ được sức khỏe để tiếp tục làm nghề. Tư Ếch của phim Hai Lúa lên đời chia sẻ: "Tôi rất ổn và rất hạnh phúc. Tôi không cần gì hết, chỉ cần có sức khỏe. Hát được năm nào thì hát, phim nào hay người ta mời thì tôi về đóng để phục vụ khán giả".