Đó là tín hiệu đáng mừng của thị trường giải trí đang phát triển. Nhưng khi mọi thứ đều được tính toán để làm hài lòng công chúng, một câu hỏi cần được đặt ra: Nghệ thuật đang đổi mới để đến gần khán giả hơn hay dần đánh mất bản sắc sáng tạo trong cuộc chạy đua chiều lòng thị hiếu?

Ranh giới nào giữa đổi mới sáng tạo và sự thỏa hiệp với thị hiếu đám đông?

Ca sĩ Phương Thanh từng chia sẻ với Thanh Niên: "Không thể nắm bắt được định luật vận hành của thị trường nhạc Việt hiện tại". Bởi ngay cả khi nghệ sĩ rất tâm đắc với một ca khúc, họ cũng không thể chắc chắn sản phẩm có được khán giả đón nhận hay không? Thực tế, thị trường âm nhạc trước đây từng vận hành theo những quy luật tương đối dễ nhận diện: nắm bắt thị hiếu, công thức ca khúc ăn khách và những xu hướng âm nhạc thịnh hành trên thế giới, nghệ sĩ có thể tìm được con đường tiếp cận công chúng.

Nhưng nay, cách công chúng tiếp nhận âm nhạc đã thay đổi. Một sản phẩm có thể được biết đến từ đoạn nhạc viral trên TikTok, video hậu trường, thử thách vũ đạo hay khoảnh khắc tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Trước live concert See The Light Day 2 tại TP.HCM ngày 21.11, Mỹ Tâm ra mắt ca khúc Hoa nắng bằng cách hé lộ trước đoạn giai điệu 19 giây, sau đó phát hành MV visualizer và trình diễn trực tiếp tại concert. Đây là cách quảng bá cho thấy sản phẩm âm nhạc ngày nay thường được triển khai thành một chuỗi trải nghiệm, thay vì chỉ đơn thuần phát hành một ca khúc.

Mỹ Tâm ở live concert See The Light Day 2 vừa diễn ra tại TP.HCM

ẢNH: LÊ MINH HẠ

Theo báo cáo Vietnam Music Landscape 2025 của Đại học RMIT Việt Nam, YouTube là nền tảng nghe nhạc phổ biến nhất tại Việt Nam với 87,9% người được khảo sát sử dụng; TikTok đạt 68,6% và Spotify đạt 64,1%. Những con số này lý giải vì sao nghệ sĩ ngày càng chú trọng khả năng lan tỏa trên nền tảng số. Một ca khúc không chỉ cần hay mà còn phải có đoạn điệp khúc dễ nhớ, câu hát dễ trích dẫn, giai điệu phù hợp với video ngắn.

Ở góc độ thị trường, đây không phải điều tiêu cực. Nghệ sĩ cần hiểu công chúng, nhà sản xuất cần tính đến khả năng thu hồi vốn và sản phẩm âm nhạc cần tìm được con đường đến với người nghe. Vấn đề nằm ở chỗ: khi khả năng thu hút khán giả trở thành tiêu chí hàng đầu, những giá trị khác của âm nhạc có còn được đặt đúng vị trí?

Từ trải nghiệm đến áp lực chiều lòng khán giả

Sức hút của thị trường biểu diễn Việt Nam những năm gần đây cho thấy khán giả sẵn sàng chi tiền cho những chương trình được đầu tư quy mô. Concert See The Light Day 2 của Mỹ Tâm thu hút khoảng 25.000 khán giả. Các chương trình của Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng M-TP hay những concert thuộc Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai cũng tạo nên sức hút lớn. Đáng chú ý, chuỗi 8 concert Anh trai vượt ngàn chông gai thu hút khoảng 200.000 khán giả theo công bố của ban tổ chức.

Đây là thành quả đáng ghi nhận của công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, thành công của những chương trình này không đơn thuần đến từ việc chiều chuộng khán giả. Sức hút của Anh trai vượt ngàn chông gai còn nằm ở khả năng làm mới ca khúc quen thuộc, đưa chất liệu dân gian, truyền thống vào bản phối hiện đại, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và công chúng. Khán giả không chỉ được phục vụ những gì họ đã biết mà còn được tiếp cận những giá trị có thể trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thích.

Đó chính là ranh giới giữa nghệ thuật biết lắng nghe công chúng và nghệ thuật chỉ tìm cách làm vừa lòng công chúng. Sân khấu hiện đại, màn hình LED, hiệu ứng thị giác hay những màn tương tác không làm giảm giá trị nghệ thuật nếu chúng góp phần truyền tải tinh thần tác phẩm. Nhưng nếu sân khấu chỉ còn là cuộc đua hiệu ứng, nghệ sĩ phải liên tục tạo ra khoảnh khắc gây sốt, còn âm nhạc trở thành phần nền cho một chuỗi hoạt động giải trí, câu chuyện đã khác.

Sân khấu hiện đại, màn hình LED, hiệu ứng thị giác hay những màn tương tác không làm giảm giá trị nghệ thuật nếu chúng góp phần truyền tải tinh thần tác phẩm ẢNH: ĐẠI NGÔ

Áp lực lớn hơn đến từ sự chi phối của các nền tảng số. Lượt xem, lượt chia sẻ và khả năng viral có giá trị trong hoạt động truyền thông, nhưng không đồng nghĩa với chất lượng nghệ thuật. Một ca khúc có hàng chục triệu lượt xem không mặc nhiên là tác phẩm xuất sắc; ngược lại, một sáng tác không tạo hiệu ứng tức thời cũng không có nghĩa thiếu giá trị.

Trường hợp Hoa nắng của Mỹ Tâm gần đây là một ví dụ đáng suy ngẫm. Ca khúc nhận về nhiều bình luận trái chiều, có ý kiến cho rằng giai điệu cũ, không bắt tai, thiếu sức hút. Tuy nhiên, ca sĩ Minh Trang LyLy (Giải nhất bảng nhạc nhẹ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2014) lại nhìn nhận đây mới là âm nhạc. Sự khác biệt trong cách tiếp nhận cho thấy thị hiếu đại chúng không phải thước đo duy nhất để đánh giá một sáng tác.

Khi một đoạn điệp khúc 15 - 30 giây có thể quyết định khả năng xuất hiện trong hàng nghìn video ngắn, người sáng tác dễ bị cuốn vào tư duy tối ưu hóa từng khoảnh khắc. Ca khúc phải bắt tai ngay từ lần nghe đầu tiên, cao trào xuất hiện đủ sớm, lời hát dễ thuộc và dễ trích dẫn. Hệ quả là những khoảng lặng, đoạn chuyển phức tạp hay lớp nghĩa cần thời gian suy ngẫm có thể bị xem là bất lợi thương mại.

Điều đáng lo không phải nghệ sĩ viết một ca khúc dễ nghe, mà là họ không còn dám viết một ca khúc khó nghe hơn vì sợ không đạt chỉ tiêu truyền thông. Khi nhà sản xuất tính toán khả năng viral trước cả tính độc đáo, công nghệ không còn đơn thuần là công cụ đưa nghệ thuật đến công chúng mà có nguy cơ trở thành yếu tố chi phối tư duy sáng tạo.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn với một cá tính âm nhạc luôn định hướng gu thưởng thức khán giả yêu nhạc thay vì chạy theo thị hiếu thị trường ẢNH: ĐẠI NGÔ

Nghệ thuật không thể chỉ phản chiếu thị hiếu đám đông

Có một nghịch lý: càng muốn làm hài lòng khán giả, nghệ thuật đôi khi càng có nguy cơ đánh giá thấp khả năng thưởng thức của chính công chúng. Khi nhà sản xuất mặc định người nghe chỉ thích giai điệu dễ nhớ, ca từ đơn giản và những màn trình diễn sôi động, họ đang tự thu hẹp giới hạn tiếp nhận của khán giả.

Thực tế, những cá tính âm nhạc như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy cùng các dự án của nghệ sĩ độc lập cho thấy công chúng vẫn sẵn sàng dành thời gian, tiền bạc cho những trải nghiệm âm nhạc có chiều sâu và bản sắc riêng.

Khán giả cần được tôn trọng bằng những sản phẩm chất lượng, trải nghiệm xứng đáng với số tiền bỏ ra. Nhưng nghệ sĩ cũng cần được trao quyền thử nghiệm, thay đổi và thậm chí đi ngược lại những kỳ vọng quen thuộc. Một nền âm nhạc phát triển không thể chỉ có những ca khúc dễ nghe để đáp ứng nhu cầu tức thời, mà còn cần những sáng tạo dám mở rộng gu thưởng thức của công chúng.

Bởi nghệ thuật cần khán giả để tồn tại, nhưng không nên đánh mất quyền được khác biệt chỉ để được yêu thích. Chiều lòng công chúng có thể tạo nên thành công tức thời; chinh phục và mở rộng khả năng thưởng thức của công chúng mới là điều tạo nên giá trị lâu dài của nghệ thuật.