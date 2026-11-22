Lịch trình của Lệ Trinh là lang thang thưởng thức món ăn Đà Lạt đến 14 giờ và sau đó, cô sẽ đến thẳng sân khấu liveshow ca sĩ Tăng Phúc. Khi đêm diễn kết thúc, khoảng 21 giờ 30, cô sẽ tiếp tục kiếm gì đó "bỏ bụng" rồi lại khởi hành về TP.HCM trên chuyến xe 12 giờ đêm. Rạng sáng hôm sau, cô lại đến cơ quan như mọi ngày.

Fan "đu concert" Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: HẢI YẾN

Nhạc Việt đảo chiều

Lệ Trinh cho biết cô bắt đầu yêu mến giọng hát của Tăng Phúc từ khi theo dõi anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên. Không bị "cuồng" thần tượng như nhiều bạn trẻ khác, Lệ Trinh thừa nhận cô yêu mến giọng hát và những bài hát của Tăng Phúc là chính. Vậy nên, cô chỉ "đu theo thần tượng" một cách thanh thuần. Chi phí cho chuyến đi Đà Lạt, "đu thần tượng" này của Lệ Trinh tốn 3 triệu đồng, gồm 1 triệu tiền xe buýt (giường nằm), 1,4 triệu đồng tiền vé xem show, tiền ăn uống và xe di chuyển trên Đà Lạt 600 ngàn đồng. Đây là một trong những chuyến đi chớp nhoáng (chỉ lên xem show mà không có bất cứ hoạt động vui chơi nào khác) của Lệ Trinh.

Trước đó, ngay đầu tháng 11, ca sĩ Tăng Phúc tổ chức đêm diễn The Brothers và Phuciuoi ở Hà Nội. Lệ Trinh cũng không bỏ lỡ dịp "đu thần tượng" này. Chi phí chuyến đi này, Lệ Trinh tốn tổng cộng 7 triệu đồng, gồm vé máy bay TP.HCM - Hà Nội 1,8 triệu đồng, 4 triệu đồng tiền vé xem show và 1 triệu đồng tiền ăn và khách sạn.

Ca sĩ Tăng Phúc trong liveshow The Brothers ẢNH: LỆ TRINH

Không chỉ có thần tượng trong nước, Lệ Trinh cũng là fan của nhóm nhạc Hàn Quốc SuperJunior. Để xem show của SuperJunior diễn ra tại Singapore, cô bỏ chi phí khoảng 23 triệu đồng cho 3 ngày 2 đêm ở Singapore, gồm 15 triệu đồng tiền vé xem show (2 đêm), vé máy bay 3,5 triệu đồng và gần 2 triệu đồng tiền khách sạn và 2 triệu đồng tiền ăn ở Singapore. Tất cả các chuyến đi của Lệ Trinh đều không tính đến chuyện mua sắm vui chơi, du lịch. Những chuyến đi đơn thuần là "đu idol". Hỏi Trinh "có tiếc tiền, thời gian, công sức" không, cô chỉ mỉm cười "nghèo nghèo nhưng có kỷ niệm".

Đó cũng chính là quan điểm nhất quán của giới trẻ hiện nay về "đu idol". Với họ, tạo nên kỷ niệm thanh xuân cùng idol là điều không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Từ chính tư duy này đã tạo nên sự đảo chiều thú vị của thị trường biểu diễn ở Việt Nam những năm gần đây. Những liveshow của các chương trình truyền hình thực tế như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Em xinh say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng… chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim, Muôn sắc Việt Nam… liveshow cá nhân như Mỹ Tâm (vừa diễn ra tối 21.11), Hà Anh Tuấn (tổ chức ở nhiều địa điểm từ Ninh Bình đến Đà Lạt, TP.HCM, từ Úc đến Mỹ), Hòa Minzy, Tùng Dương, Y concert, V concert… đều thu hút vài chục ngàn khán giả tham dự. Sự đảo chiều thú vị này tạo nên niềm tin trong giới chuyên môn "những concert Việt có thể sánh ngang với những concert thế giới" về chất lượng tổ chức lẫn lượng khán giả tham dự như chia sẻ của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

Lệ Trinh "đu idol" Hà Anh Tuấn ẢNH: THÙY TRANG

Đạo diễn Trần KiKi nhận định, trước đây, thị trường biểu diễn Việt Nam luôn phải đối mặt với câu hỏi "Có đảm bảo được lượng khán giả trên 10.000 người tham dự không?" khi đặt vấn đề mời sao ngoại đến Việt Nam biểu diễn. Nhưng bây giờ, hãy nhìn vào những gì đang có, chúng ta có thể tự hào "Liveshow Việt bây giờ xứng đáng được điểm danh trên bản đồ âm nhạc thế giới. Sự thay đổi đó đến từ nhiều yếu tố nhưng hơn hết, khán giả đã nhận định rõ việc bỏ tiền để thưởng thức nghệ thuật thay vì chờ đợi được phục vụ miễn phí như trước đây. Tâm thức thưởng thức nghệ thuật thay đổi, tất nhiên, họ xứng đáng với những bữa tiệc âm nhạc chất lượng. Đó là sự phát triển cộng sinh tất yếu".

Văn hóa thần tượng khác trước

Tại các concert, những booth quảng bá ca sĩ thường được gọi chung là booth check-in, booth tiếp ứng (fan project booth) hoặc booth FC (fanclub booth) là một trong những hoạt động không thể thiếu của fan hiện nay.

Booth check-in/photobooth: khu vực trang trí theo concept của ca sĩ, có backdrop, standee hoặc máy chụp ảnh lấy liền để khán giả chụp ảnh lưu niệm; Booth tiếp ứng/booth quà tặng (freebie booth): nơi cộng đồng fan (FC) phát miễn phí quà tặng cho người tham dự như quạt, lightstick mini, sticker, card bo góc; Food booth/food truck: quầy hoặc xe bán/phát đồ ăn, thức uống tiếp sức cho fan và ê kíp trước giờ diễn. Official merchandise booth (booth merch): gian hàng chính thức do ban tổ chức hoặc công ty quản lý dựng lên để bán vật phẩm lưu niệm, album, áo thun của nghệ sĩ.

Các hình thức này thường nằm trong chuỗi hoạt động fan project hoặc chiến dịch quảng bá đồng bộ cùng banner, cờ tiếp ứng và roadshow quanh khu vực sự kiện. Tất cả những công việc này đều được thực hiện một cách bài bản, trơn tru như thể đó là sứ mệnh quan trọng không thể thiếu dù hình thức này chỉ xuất hiện vài năm gần đây. Nếu đó là sự kiện của một cá nhân, các hoạt động này diễn ra khá êm ái. Nhưng nếu là sự kiện của nhiều nghệ sĩ như Anh trai say hi hay Anh trai vượt ngàn chông gai, hoạt động này trở nên náo nhiệt hơn để "chiếm spotlight". Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi ai cũng muốn thần tượng mình nổi bật hơn.

Booth check-in ca sĩ HIEUTHUHAI ở concert Anh trai say hi ẢNH: NHƯ PHÚ

Ca sĩ S.T Sơn Thạch thừa nhận "công nhận thời nay, fan và fanclub hoạt động bài bản hơn. Họ cũng rất "chịu chi" cho thần tượng của mình". Nếu Lệ Trinh là một fan "đu idol" đơn thuần thì có những fan khác có độ yêu thích thần tượng mãnh liệt, thậm chí cuồng nhiệt hơn. Ca sĩ thường xuyên được nhận những món quà hàng hiệu đắt đỏ từ những thương hiệu thời trang xa xỉ trên thế giới là điều "hết sức bình thường".

Nhân dịp sinh nhật thần tượng, cộng đồng fan của ca sĩ Soobin (FC Kingdom) chuẩn bị món quà là chiếc micro màu vàng có tổng giá trị khoảng 250 - 280 triệu đồng. Đó là chiếc micro Shure ADX2/BETA58 thuộc phân khúc cao cấp nhất của hãng Shure, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Micro phối hai tông màu đen - vàng, đính đá pha lê Swarovski thủ công và khắc tên "Soobin/Kingdom". Nhưng đây vẫn là món quà nhỏ trong hằng hà những món quà nhỏ mà fan dành tặng cho Soobin. Trước đó, nhóm fan đã cùng nhau mua chiếc cúp giải Cống hiến của Soobin với giá hơn 1 tỉ đồng. Câu chuyện fan Soobin yêu thần tượng đến mức đã bỏ quà vào túi khi Soobin đến giao lưu trong một buổi biểu diễn, là những lá vàng ít nhiều được nhắc đến. Với người ngoài, hành động này có thể lạ lẫm, bất ngờ nhưng với cộng đồng người hâm mộ, tặng quà giá trị lớn cho thần tượng là bình thường. Và tất nhiên, fan thấy rất hãnh diện và vinh dự khi được tặng quà cho idol.

Sự yêu mến idol của fan thể hiện rõ nhất ở các cuộc đua giải thưởng. Quyết tâm để thần tượng được tôn vinh tại một giải thưởng nào đó, họ không chỉ bỏ công sức mà là tiền của. Với tiêu chí "nụ cười của idol là sứ mệnh sống còn của fan", mối quan hệ fan - idol thế hệ mới đang hoạt động một cách dữ dội, đã tạo nên một mối quan hệ cộng sinh rộn ràng. Ở đó, idol có nhiệt tâm hơn với nghề để tạo nên những sản phẩm chất lượng, trong khi fan thỏa mãn với cơ hội bày tỏ tình cảm với idol.

Hẳn nhiên, sự khăng khít trong mối quan hệ fan - idol có thể khiến giới hạn biết đủ dường như ngày càng mong manh hơn, khi không ít hành động của fan khiến idol đau đầu. Những tình huống cuồng idol đến mức cắm chốt trước cửa nhà thần tượng nhiều ngày liền, hay fan can dự cả vào công việc chuyên môn của thần tượng không hiếm. Âu đó cũng là cái giá tất yếu khi điều gì cũng có hai mặt của nó.