Nghẹt thở giải cứu bé gái mắc kẹt giữa vách đá ven suối ở Quảng Ngãi

Sáng nay 18.7, Công an xã Đăk Mar (Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an xã vừa phối hợp cùng người dân giải cứu thành công một bé gái 10 tuổi bị mắc kẹt tại khu vực vách đá ven suối sau khi không may trượt chân trong lúc vào rừng hái măng.

Lực lượng công an xã Đăk Mar cùng người dân giải cứu bé gái 10 tuổi bị trượt chân mắc kẹt ở suối ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐĂK MAR

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 17.7, Công an xã Đăk Mar tiếp nhận tin báo về việc cháu Y Cúc (10 tuổi, trú thôn 7, xã Đăk Mar) cùng bạn vào rừng hái măng thì bất ngờ trượt chân, mắc kẹt tại khu vực vách đá ven suối thuộc thôn 5, xã Đăk Mar. Vị trí cháu bé bị mắc kẹt nằm ở địa hình hiểm trở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đăk Mar đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và người dân địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Tuy nhiên, quá trình cứu nạn gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra sự việc là vách đá dốc, trơn trượt, nước suối chảy xiết, gây cản trở việc tiếp cận nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng cưa lốc, cưa tay, xà beng cùng nhiều phương tiện hỗ trợ để mở đường, đồng thời liên tục động viên tinh thần bé gái mắc kẹt, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình giải cứu.

Bé gái 10 tuổi bị mắc kẹt ở tảng đá bên suối ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐĂK MAR

Sau gần 60 phút nỗ lực, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa cháu Y Cúc ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn. Cháu bé có sức khỏe cơ bản ổn định và được bàn giao cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Theo Công an xã Đăk Mar, thời điểm hiện nay khu vực đang bước vào mùa mưa, mực nước tại các sông, suối, ao, hồ trên địa bàn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt là tai nạn đuối nước và các sự cố tại khu vực rừng núi, suối thác, luôn ở mức cao.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân không để trẻ em tự ý tắm hoặc vui chơi tại sông, suối, ao, hồ khi không có người lớn giám sát. Đối với những người đi rừng, hái măng hoặc làm nương rẫy, cần hạn chế đưa trẻ nhỏ đi cùng; trường hợp bắt buộc phải đưa theo thì phải quản lý, quan sát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không leo trèo tại các vách đá, khu vực ven suối, thác nước có địa hình dốc, trơn trượt để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, nhất là trong mùa mưa lũ.

