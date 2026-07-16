Nghẹt thở giải cứu người đàn ông bị thương, mắc kẹt trên tầng 4 ở TP.HCM

Ngày 16.7, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công một người đàn ông gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, mắc kẹt tại tầng 4 của một công trình nằm trên đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 42 phút ngày 15.7, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ lực lượng y tế tại địa chỉ số 2/5 Bạch Đằng. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 14 đã đưa 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông V.M.H (44 tuổi). Trong lúc dọn dẹp vệ sinh tại khu vực cầu thang sắt nối từ tầng 4 lên mái công trình, ông H. không may gặp tai nạn lao động, bị chấn thương nặng và nằm bất động tại chỗ.

Cảnh sát căng mình giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lối đi từ hiện trường xuống đất rất chật hẹp, nhiều đoạn cua gấp khúc khiến việc di chuyển nạn nhân bằng các phương pháp thông thường gần như bất khả thi.

Trước tình thế hiểm nghèo, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng triển khai đội hình chuyên dụng. Các chiến sĩ sử dụng hệ thống dây cố định nạn nhân vào cáng thương, phối hợp nhịp nhàng để chuyển hướng qua các góc hẹp. Suốt quá trình di chuyển dọc theo cầu thang bộ, cán bộ chiến sĩ phải liên tục thay phiên nhau khiêng, nâng đỡ và giữ thăng bằng tuyệt đối cho cáng cứu thương nhằm tránh gây thêm chấn thương cho người gặp nạn.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ căng mình thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện không gian ngột ngạt, đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, nạn nhân đã được đưa xuống tầng trệt an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế 115 chuyển đi cấp cứu.

Nhận định ban đầu cho thấy ông H. tỉnh táo nhưng nghi bị gãy xương đùi trái và tổn thương cột sống.