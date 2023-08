Nghỉ lễ 2.9: Đi cắm trại đầy đủ tiện nghi ở ngoại ô TP.HCM với 500.000 đồng

Những năm gần đây, hoạt động cắm trại thu hút bạn trẻ vì mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Du khách được "sống chậm", kết nối với thiên nhiên, tạm xa lánh mạng xã hội, có nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời.

Khu cắm trại khi lên đèn rất lung linh XUÂN QUỲNH

Tuy nhiên, với những người lần đầu đi cắm trại, chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo những nơi có sẵn dịch vụ tiện nghi, phục vụ ăn uống đầy đủ để chuyến đi trọn vẹn, nhiều niềm vui.

Thưởng thức hải sản no nê ở Cần Giờ

Nhóm bạn của Phan Nguyễn Xuân Quỳnh, ngụ tại đường Hưng Phú, P.9, Q.8, TP.HCM, vừa có chuyến dã ngoại cuối tuần tại H.Cần Giờ. Quỳnh và bạn chọn một khu cắm trại đầy đủ tiện nghi nằm trên đường Duyên Hải, xã Long Hòa, H.Cần Giờ, cách trung tâm TP.HCM khoảng 60 km.

Đến Cần Giờ, dạo quanh bãi biển chụp ảnh. Buổi trưa, mọi người ghé chợ Hàng Dương tham quan và mua hải sản, nghỉ ngơi, thưởng thức bánh canh ghẹ. Đến khoảng 15 giờ, các bạn tới khu cắm trại nhận lều.

Theo Quỳnh, khu cắm trại có đầy đủ tiện nghi như: lều, nệm, mền, gối, quạt, bàn ghế, bếp than, thùng đá, kẹp gắp, chén đũa... Khách có thể chọn dịch vụ lưu trú kèm ăn uống với giá từ 550.000 đồng đến 650.000 đồng/người. Nếu tự túc ăn uống thì mỗi người trả phí lưu trú từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng/đêm, bao gồm ăn sáng.

Từng trải nghiệm cắm trại nhiều nơi trước đó, Quỳnh nhận xét khu cắm trại ở Cần Giờ có dịch vụ đa dạng, như: chèo SUP (chèo ván đứng), bắn cung, văn nghệ ban đêm. Ngoài ra, nơi này không quá xa trung tâm thành phố, di chuyển thuận tiện, dịch vụ vệ sinh sạch sẽ, trang trí đẹp. Tuy nhiên, hồ chèo SUP ở khu cắm trại là hồ nhân tạo, có cảm giác "không quá thiên nhiên" như những điểm tại hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai) hay hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh).

"Nhóm mình đi 4 người, tự túc ăn uống, chỉ thuê lều ở qua đêm và mua khá nhiều hải sản, đồ ăn vặt nên mỗi bạn chi tầm 1 triệu đồng cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm tại Cần Giờ", Quỳnh nói.

Khu cắm trại có hồ nhân tạo cho khách chèo SUP thư giãn buổi chiều XUÂN QUỲNH

Cắm trại trong vườn xoài 10 năm tuổi ở Củ Chi

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 km, khu cắm trại trên đường Nguyễn Thị Dây, xã Tân Thạnh Tây, H.Củ Chi, là điểm đến mới thu hút bạn trẻ và gia đình có trẻ nhỏ đến trải nghiệm. Khu cắm trại nằm trong một vườn xoài 10 năm tuổi, có sông rạch bao quanh nên không gian mát mẻ cả ngày.

Nguyễn Mạnh Hùng (26 tuổi), quản lý khu cắm trại này, cho biết nơi này rộng khoảng 6.000 m2, có thể đón tối đa 50 khách lưu trú qua đêm. Với lịch trình 2 ngày 1 đêm, bạn trẻ có thể khởi hành vào đầu buổi chiều, đến nhận lều lúc 15 giờ, sau đó trải nghiệm chèo xuồng, chèo SUP ngắm cảnh ven sông rạch, đi câu cá hoặc thả diều.

Trải nghiệm câu cá khi đi cắm trại MẠNH HÙNG

Đến tối, mọi người tụ họp thưởng thức tiệc nướng ngoài trời, nghe nhạc dưới ánh đèn lung linh, đốt lửa trại hoặc xem phim theo sở thích, vừa nhâm nhi bắp rang giòn.

Khác với những điểm cắm trại khác, nơi này có một nông trại nhỏ nuôi thỏ và cừu, nhiều bạn thích cho động vật ăn hoặc chụp hình với chúng. Nếu muốn ăn trái cây, bạn có thể đi dạo quanh vườn, hái trái theo mùa thường thức tại chỗ, như: xoài, mít, bưởi, ổi, mận...

"Với ngày lễ tết, dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi tại đây có giá gần 1 triệu đồng/người cho trải nghiệm 2 ngày 1 đêm. Còn ngày thường và cuối tuần có giá từ 750.000 đồng đến 900.000 đồng", Hùng cho biết.

Khu cắm trại nằm trong vườn xoài mát mẻ MẠNH HÙNG

Vũ Phú Lộc, ngụ tại TP.HCM, từng đến khu cắm trại ở H.Củ Chi này, chia sẻ: "Khu vực này có không gian thoáng mát, nhiều góc chụp hình đẹp. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện, tuy nhiên giá cả dịch vụ thuộc tầm cao, đi ngày lễ có phụ thu thêm 10%".