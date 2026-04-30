Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Bến xe Miền Đông mới kín chỗ, đông nghẹt đến nửa đêm

Vũ Phượng
30/04/2026 06:30 GMT+7

Tối 29.4, trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Bến xe Miền Đông mới đông đúc, nhà chờ kín chỗ khách chờ về quê, đi du lịch.

Tối 29.4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp khi dòng người đổ về quê, đi du lịch tăng cao.

Bến xe Miền Đông mới lúc 22 giờ tối 29.4

Khoảng 22 giờ, khu vực nhà chờ sáng đèn, kín chỗ ngồi. Từ những dãy ghế kim loại phía trước quầy vé đến khu vực ghế dài giữa sảnh, hành khách ngồi san sát, người lớn, trẻ nhỏ, ai cũng mang theo hành lý cồng kềnh như va li kéo, ba lô, túi xách… xếp gọn dưới chân hoặc đặt ngay cạnh ghế.

Theo ghi nhận, dù lượng khách đông, không gian nhà chờ vẫn giữ được sự thông thoáng. Sàn nhà sạch bóng, hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ, trần cao với nhiều quạt và điều hòa giúp không khí mát mẻ, dễ chịu. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với hình ảnh bến xe chật chội, nóng bức trước đây, tạo cảm giác thoải mái hơn cho hành khách, nhất là vào giờ cao điểm.

Khách chờ lấy vé tại khu vực quầy của Công ty Phương Trang

Cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ, bến xe dự báo đón gần 70.000 khách dịp nghỉ lễ

Nhiều người tranh thủ ăn uống nhẹ chuẩn bị cho chuyến đi đêm. Anh Nguyễn Trường Giang (quê Khánh Hòa) cho biết năm nay anh chọn về quê vào tối muộn để tránh kẹt xe: "Tôi chọn chuyến xe muộn để thuận tiện sắp xếp công việc, xe chạy khoảng 6 - 7 tiếng nên sáng sớm là đến nhà. Dù đông nhưng bến xe sạch sẽ, có chỗ ngồi chờ nên cũng đỡ mệt".

Trong khi đó, chị Minh Anh (quê Đắk Lắk) chia sẻ đã có mặt từ sớm để giữ chỗ: "Đi cùng con nhỏ nên phải đi sớm, chờ lâu nhưng có điều hòa, ghế ngồi nên vẫn ổn".

Nhà chờ Bến xe MIền Đông mới sạch sẽ, thoáng mát

Người dân đồ đạc lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Hành khách tới sớm và đợi xe trong khu vực nhà chờ

Tại khu vực cổng ra, nhiều người ngồi bệt xuống đất để tiện nghe thông báo

Các dãy ghế chờ hầu như kín chỗ

Các hàng quán bên trong nhà chờ cũng đông đúc khách

Khi có metro kết nối đến Bến xe Miền Đông mới, việc đi lại của hành khách thuận tiện hơn

Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là các tuyến về miền Trung, Tây nguyên và các tỉnh Đông Nam bộ. Bến xe Miền Đông mới vì vậy hoạt động hết công suất, các chuyến xe liên tục xuất bến trong đêm.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 này, Bến xe Miền Đông mới đã chuẩn bị hạ tầng, phương tiện và nhân lực phục vụ gần 97.000 lượt khách từ 24.4 - 3.5, tăng khoảng 10%.

Khu vực nhà chờ chật kín khách lúc 23 giờ

Càng về nửa đêm các chuyến xe đi các tỉnh Nam Trung bộ càng đông đúc

Đến 23 giờ, bên trong Bến xe Miền Đông mới vẫn tấp nập khách

Theo quy định chung, các bến xe cho phép doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giá vé để bù đắp chi phí chiều chạy rỗng, nhưng phải niêm yết công khai. Hầu hết các nhà xe áp dụng mức tăng từ 20 - 40% so với ngày thường. Thời gian áp dụng thường diễn ra trong 3 ngày cao điểm từ 29.4 - 1.5.

Tin liên quan

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: CSGT TP.HCM gợi ý loạt lộ trình tránh kẹt xe cửa ngõ

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: CSGT TP.HCM gợi ý loạt lộ trình tránh kẹt xe cửa ngõ

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, giao thông cửa ngõ TP.HCM dự báo phức tạp, nguy cơ ùn tắc tăng cao. CSGT khuyến nghị người dân chọn lộ trình thay thế để di chuyển an toàn, thông suốt.

Bến xe Miền Tây 'căng mình' hoạt động dịp lễ 30.4 - 1.5

CSGT Phú Lâm phạt tài xế ô tô con đỗ xe ngược chiều lưu thông ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5 Bến xe Miền Đông mới Về quê đi chơi lễ TP.HCM Bến xe Miền Đông
