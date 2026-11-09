Nghi phạm 24 tuổi trong vụ xả súng kinh hoàng tại Ba Lan đã tử vong

Khu vực hiện trường vụ xả súng được cảnh sát phong tỏa ẢNH: AP

Hãng Reuters ngày 9.11 đưa tin nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt Ba Lan đã tử vong tại bệnh viện, sau khi nổ súng tại khu vực đông du khách ở thành phố Krakow khiến 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương hôm 7.11.

Thông tin về nghi phạm cho đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ. Nghi phạm 24 tuổi người Ba Lan này đã đấu súng với cảnh sát, bị thương và bị bắt giữ, vài phút sau khi nổ súng từ trong ô tô vào đám đông tại quảng trường lịch sử ở Krakow hôm 7.11.

Chính phủ Ba Lan cho biết kẻ xả súng là một đàn ông 24 tuổi đến từ thị trấn Ostrowiec Swietokrzyski phía đông nam nước này. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski, tay súng dường như "bị mê hoặc bởi các hệ tư tưởng cực hữu".

Tuy nhiên, các quan chức dường như đang tỏ ra thận trọng hơn, sau khi các chính trị gia đối lập theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đặt câu hỏi về cơ sở để Bộ trưởng Kerwinski cho rằng hệ tư tưởng cực hữu chính là động cơ của vụ việc.

"Cho đến khi vấn đề được làm sáng tỏ hoàn toàn và các cơ quan chức năng nắm giữ đầy đủ thông tin, tốt nhất là nên tránh đưa ra bình luận, ngay cả khi đã có một vài dấu hiệu ban đầu", phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Adam Szlapka phát biểu trên Đài TVN24.

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Zurek ngày 9.11 cho biết dù nghi phạm đã tử vong, cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục nhằm xác định xem đối tượng này hành động một mình hay chịu ảnh hưởng từ nhóm nào.

"Các bằng chứng đang được thu thập, nhưng tôi sẽ không công bố hay tiết lộ chúng. Tôi mong mọi người hãy kiềm chế", ông Zurek phát biểu trên đài Radio Zet.