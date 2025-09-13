Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nghi phạm giết đồng minh chính trị của Tổng thống Trump là ai?

Thụy Miên
Thụy Miên
13/09/2025 08:20 GMT+7

Cách đây 4 năm, ở tuổi 18, Tyler Robinson dường như có tương lai rộng mở khi thuộc nhóm đạt được điểm cao nhất đầu vào đại học, nhận được học bổng 4 năm, nhưng tương lai này có ngã rẽ bất ngờ.

Tyler Robinson và vụ án giết người gây chấn động chính trị tại Utah - Ảnh 1.

Nghi phạm Tyler Robinson

ảnh: văn phòng thống đốc Utah

Là con đầu trong số 3 người con của gia đình, chàng sinh viên tên Tyler Robinson nhận được học bổng 4 năm của Đại học bang Utah ở Lohah. Người mẹ vô cùng tự hào về con mình, và từng đăng clip trên Facebook ghi lại cảnh con trai đọc to thư cấp học bổng từ nhà trường, theo Reuters hôm 13.9.

Bốn năm sau, giới hữu trách cho biết cũng người tên Robinson đó đã nổ phát súng từ nóc một tòa nhà của một trường đại học khác tại của tiểu bang, giết chết ông Charlie Kirk, 31 tuổi, nhà hoạt động cánh hữu và là đồng minh chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Việc ông Kirk bị bắn chết trong lúc phát biểu tại một sự kiện hôm 10.9 ở Đại học Thung lũng Utah tại Orem (bang Utah) đã làm dấy lên làn sóng lo ngại mới trên toàn quốc về tình trạng bạo lực chính trị leo thang.

Hiện các nhà điều tra tiếp tục tìm hiểu điều gì đã khiến Robinson bóp cò súng vào hôm đó. Đến nay, họ vẫn chưa xác định được động cơ cụ thể nào.

Nghi phạm giết ông Charlie Kirk là ai?

Thống đốc Utah Spencer Cox nói với các nhà báo rằng một thành viên gia đình cung cấp với nhà điều tra rằng Robinson gần đây từng đề cập sự kiện có ông Kirk ở Đại học Thung lũng Utah.

"Họ đã nói về việc tại sao lại không thích ông Kirk cũng như những quan điểm của ông này", Reuters dẫn lời ông Cox, nhưng không đề cập thêm thông tin.

Thành viên gia đình cũng cho hay Robinson những năm gần đây ngày càng quan tâm đến chính trị. Giới chức cho biết nghi phạm đã khắc những thông điệp chống phát xít lên các vỏ đạn thu được cùng khẩu súng nghi là hung khí.

Robinson, hiện 22 tuổi, bị bắt giữ với cáo buộc giết người cùng một số tội danh khác. Đối tượng trước đây không có tiền án.

Đối tượng đã đăng ký tư cách cử tri nhưng chưa thuộc đảng phái nào. Robinson cũng không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đánh bại Phó Tổng thống lúc đó của đảng Dân chủ là bà Kamala Harris.

Robinson đang sống cùng cha mẹ tại thị trấn Washington có dân số khoảng 28.000 người gần Công viên Quốc gia Zion, ở tây nam bang Utah.

Tyler Robinson và vụ án giết người gây chấn động chính trị tại Utah - Ảnh 2.

Chiếc Dodge Challenger màu xám được kéo khỏi nhà của gia đình Tyler Robinson hôm 12.9

ảnh: ap

Chiếc Dodge Challenger màu xám, được cho là phương tiện mà Robinson sử dụng đến hiện trường vụ nổ súng, vẫn đậu bên ngoài ngôi nhà hai tầng của cha mẹ vào ngày đối tượng bị cha giao nộp cho cảnh sát hôm 12.9.

Một người hàng xóm tên Steven Green nói rằng ông biết gia đình này vì cùng sinh hoạt tại nhà thờ Mormon gần đó. "Gia đình tốt, con cái ngoan ngoãn", ông cho hay, nhưng lại không biết rõ về con cả trong nhà là Tyler Robinson.

Một thanh niên tên Canaan Timothy, 21 tuổi, từng học dưới Robinson một năm tại trường trung học, thừa nhận có biết sơ về Robinson. Theo đó, đây là một học sinh bình thường, khá ít nói, có sở thích âm nhạc và thường giao du với các thành viên ban nhạc của trường.

Học đại học trong thời gian ngắn

Robinson tốt nghiệp năm 2021 tại trường trung học Pine View ở thành phố St. George (bang Utah). Người này từng học một kỳ tại Đại học bang Utah ở Logan, theo Reuters dẫn xác nhận từ nhà trường.

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao Robinson không tiếp tục học, nhưng trường kỹ thuật Dixie thuộc hệ thống trường đại học công lập ở bang Utah, xác nhận đây là sinh viên năm 3 của trường, theo học ngành điện.

Một bài đăng của mẹ Robinson trên Facebook trước đây cho biết sinh viên này từng đạt điểm 34 trong kỳ thi ACT, trong những kỳ thi đầu vào đại học ở Mỹ, tức thuộc nhóm top 1% thí sinh toàn quốc, theo Reuters dẫn dữ liệu từ tổ chức Princeton Review.

Dựa trên các bài đăng mạng xã hội, Robinson có hai em trai. Người mẹ là nhân viên xã hội của một công ty chăm sóc sức khỏe y tế phi lợi nhuận, còn cha là người điều hành một công ty sản xuất tại tiểu bang.

Trong một số bài đăng, Robinson và các em trai thỉnh thoảng lại cầm súng, dù đây không phải là điều bất thường tại bang cho phép sở hữu súng như Utah.

Robinson hiện bị giam tại nhà tù quận ở thành phố Spanish Fork, cách hiện trường vụ nổ súng khoảng 19 km. Đối tượng chưa bị chính thức truy tố sau khi bị bắt hôm 11.9.

Khám phá thêm chủ đề

