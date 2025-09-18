Nghi phạm giết ông Charlie Kirk sợ bị bắn chết, xin lỗi bạn tình

Cảnh sát trưởng hạt Washington (bang Utah, Mỹ) ngày 17.9 cho biết nghi phạm nổ súng sát hại nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk lo sợ bị cảnh sát bắn và đã đặt một điều kiện để đầu hàng.

Nghi phạm Robinson (22 tuổi) bị cáo buộc bắn chết nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk, đồng minh của Tổng thống Donald Trump, tại Đại học Utah Valley hôm 10.9. Khoảng 33 giờ sau vụ nổ súng, Robinson đã nộp mình cho nhà chức trách.

Vụ ám sát xảy ra cách nơi Robinson lớn lên gần thành phố St. George hơn 3 giờ lái xe. Cảnh sát trưởng Brooksby cho biết một thám tử đã nghỉ hưu là bạn của gia đình Robinson đã gọi điện cho ông để thông báo rằng họ biết danh tính của kẻ nổ súng và đang cố gắng thuyết phục người này ra đầu thú.

Nghi phạm Tylor Robinson hầu tòa ẢNH: REUTERS

“Trong cuộc điện thoại đó, có một số thông tin là Tyler có khả năng đang nghĩ đến việc tự sát, và đang trên đường đến một nơi hẻo lánh ở hạt Washington. Cha mẹ đã thuyết phục anh ta không làm điều đó và làm cho anh ta hiểu rằng họ sẽ ở bên cạnh, giúp đỡ anh ta đầu thú một cách hòa bình”, ông Brooksby cho biết, nói thêm rằng nghi phạm tỏ ra hợp tác, tỉnh táo và lặng lẽ ở thời điểm bị bắt giữ.

“Tyler đã biết rằng đó là kết cục khó tránh khỏi… Anh ta sợ cảnh đội đặc nhiệm SWAT sẽ xông vào nhà, anh ta sợ bị cảnh sát bắn… Cho nên các điều kiện được tạo ra để anh ta đầu thú sao cho thư thả, thuận tiện, đến mức gần như là lời mời”.

Các dòng tin nhắn giữa Robinson và người yêu được công bố trước đó cho thấy nghi phạm cũng lo sợ nếu để mất khẩu súng trường của ông nội, là vũ khí đã được sử dụng để gây án và bị vứt trong một bụi cây gần hiện trường.

Ngày 16.9, các công tố viên đã buộc tội Robinson tội giết người cùng nhiều tội khác và tuyên bố sẽ đề xuất án tử hình. Các công tố viên cũng tiết lộ một loạt các thông điệp buộc tội và bằng chứng ADN mà họ cho là có liên quan đến vụ ám sát ông Kirk, một nhân vật truyền thông nổi tiếng và là đồng minh mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump.