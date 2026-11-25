Ông Schumer viết trên mạng xã hội X rằng ông Jensen Huang đã "vận chuyển các loại chip cực kỳ tiên tiến sang Trung Quốc, vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ".

Ông Jensen Huang ở Washington D.C vào ngày 3.12.2025 Ảnh: Reuters

Những phát biểu của ông Schumer đánh dấu sự leo thang trong các chỉ trích từ quốc hội Mỹ nhắm vào ông Huang, người mới được phục chức CEO của NVIDIA hôm 23.11.

Các nhà lập pháp ở Mỹ ngày càng đặt nhiều câu hỏi về việc NVIDIA bán chip cho Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn, trong khi tiến hành điều tra xem liệu hành vi của ông Huang có gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia hay không.

NVIDIA cũng như Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận gì về phát ngôn trên của ông Schumer. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với New York Post hôm 24.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẵn sàng ân xá cho ông Huang, nếu cần thiết.

Trước đó một ngày, ông Trump nói rằng ông đã thuyết phục Hội đồng quản trị NVIDIA bổ nhiệm lại ông Huang. Động thái này có thể đã mang lại cho ông Trump khoản lợi nhuận cá nhân lên tới 15 triệu USD chỉ trong một ngày, nhờ giá cổ phiếu NVIDIA tăng vọt, theo tờ The Guardian.

Các hạ nghị sĩ Dân chủ đề nghị ông Trump lên tiếng

Trong một diễn biến khác, các nghị sĩ Dân chủ cấp cao từ 4 ủy ban tại Hạ viện Mỹ đã gửi thư cho Tổng thống Trump hôm 24.11, yêu cầu nhà lãnh đạo này làm rõ những gì ông biết về mối quan hệ giữa ông Huang và người phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc, theo Reuters.

Họ cũng yêu cầu cung cấp hồ sơ về mọi thông tin liên lạc giữa chính quyền Tổng thống Trump với Hội đồng quản trị NVIDIA.

Bắc Kinh đã sớm lên tiếng bác bỏ các cáo buộc.

Thượng nghị sĩ Kevin Cramer (thuộc đảng Cộng hòa) phát biểu với CNBC hôm 24.11 rằng cần có thêm các cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động xuất khẩu chip của Mỹ sang Trung Quốc. "Có lẽ chúng ta thậm chí cần phải cử người giám sát ông Jensen Huang", ông Cramer nói, đồng thời khẳng định việc này là "để đảm bảo ông ấy không làm điều gì gây rủi ro cho Mỹ".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Tổng thống Trump cũng như NVIDIA và Trung Quốc đối với động thái mới nhất trên của các nghị sĩ Dân chủ và phát ngôn từ ông Cramer.

Cộng đồng tình báo Mỹ vẫn đang nỗ lực làm rõ mối quan hệ giữa bà Alice Huang (nhân vật trung tâm trong mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Jensen Huang) và chính phủ Trung Quốc. Nhiều nguồn tin chia sẻ với CNN rằng những thông tin tình báo thu thập được cho đến nay vẫn chưa đủ bằng chứng để khẳng định bà Alice Huang hoạt động như một gián điệp Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã phủ nhận cáo buộc về gián điệp.

NVIDIA hôm 23.11 thông báo vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra và cho biết ông Huang cam kết hợp tác.