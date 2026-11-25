Ông Jensen Huang trở lại NVIDIA hôm 23.11 ẢNH: AFP

Theo Đài CNN, mở đầu cuộc họp hôm 24.11 với giọng trầm lắng và hối lỗi, CEO NVIDIA Jensen Huang đã gửi lời cảm ơn tới Giám đốc Tài chính Colette Kress cùng đội ngũ lãnh đạo vì đã điều hành công ty trong thời gian ông vắng mặt.

Trước đó vào ngày 12.11, ông Huang đã từ chức sau khi hàng loạt thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, bao gồm mối quan hệ với một nhân viên cấp dưới trực tiếp và nữ doanh nhân người Trung Quốc Alice Huang, người bị giới chức Mỹ nghi có liên hệ tình báo với Bắc Kinh.

Trong cuộc họp kéo dài khoảng một giờ với nhân viên, ông Huang thừa nhận đã phạm phải những sai lầm tồi tệ, phản bội vợ là bà Lori và làm tổn thương các con. Hai người con của ông là Madison và Spencer Huang cùng con rể Nico Caprez hiện giữ các vị trí lãnh đạo tại NVIDIA.

Theo CNN, ông Huang tiết lộ mình phải tham gia trị liệu tâm lý khoảng 90 phút mỗi ngày, đồng thời chia sẻ rằng cuộc họp toàn công ty này là cuộc họp khó khăn thứ hai trong cuộc đời ông, chỉ sau cuộc đối thoại với vợ mình.

Việc ông Huang từ chức khiến cổ phiếu NVIDIA cùng nhiều cổ phiếu công nghệ lao dốc. Sau khi ông được hội đồng quản trị bổ nhiệm lại vào ngày 23.11, cổ phiếu NVIDIA tăng vọt hơn 30%.

Ông Huang hoàn toàn phủ nhận việc ông quay lại công ty là do Tổng thống Donald Trump gây áp lực lên hội đồng quản trị, dù trước đó ông Trump tuyên bố trên CNBC rằng chính ông đã trực tiếp can thiệp và "chốt thỏa thuận" đưa ông Huang trở lại.

Theo tờ The New York Times, giải thích thêm về vai trò của Nhà Trắng trong vụ việc, ông Huang cho biết hội đồng quản trị công ty đã tự đánh giá toàn diện tình hình và nhận được sự đảm bảo từ chính quyền Mỹ rằng ông không phải là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Ông bày tỏ lòng cảm kích đối với sự yêu mến của Tổng thống Trump dành cho NVIDIA, cam kết sẽ hỗ trợ Tổng thống Trump giúp nước Mỹ thành công, nhưng khẳng định NVIDIA vẫn là một công ty hoàn toàn phi chính trị.

Tranh cãi quanh việc NVIDIA phục chức cho ông Jensen Huang

Về vấn đề kỷ luật nội bộ, vị CEO nhấn mạnh việc ông được tha thứ và quay lại làm việc vì lợi ích tốt nhất của cổ đông không có nghĩa là nhân viên khác được phép vi phạm quy tắc ứng xử.

Ông cho biết việc vi phạm quy tắc không mặc nhiên dẫn đến sa thải mà tùy thuộc vào sự xem xét của ban lãnh đạo trong từng trường hợp cụ thể, đồng thời thừa nhận bản thân viết ra một phần bộ quy tắc nhưng lại vi phạm nó là điều không thể chấp nhận được.

Bên cạnh chuyện đời tư, ông Huang cũng trực tiếp đề cập đến phong cách quản lý bị cho là khắc nghiệt của mình. Ông thừa nhận đôi khi bản thân đã đi quá giới hạn, làm tổn thương và giảm quyền chủ động của nhân viên, đồng thời thông báo bộ phận nhân sự của NVIDIA sẽ thu thập phản hồi về ông hằng tháng để báo cáo trực tiếp lên hội đồng quản trị.

Cuối cuộc họp, ông Huang chuyển sang giọng điệu cứng rắn hơn để bảo vệ mô hình quản trị đặc trưng của NVIDIA, nơi ông có hơn 60 người báo cáo trực tiếp và hoàn toàn không quy hoạch một người kế nhiệm cụ thể.

Ông gọi đây là "niềm tự hào" giúp công ty vận hành thần tốc, khẳng định bất kỳ ai trong số 60 lãnh đạo cấp cao đều có thể kế nhiệm ông và việc lập kế hoạch kế nhiệm sẽ chỉ tạo ra sự phân cấp không cần thiết.

Cuộc họp kết thúc mà không có phần hỏi đáp trực tiếp từ nhân viên, dù ông Huang có dừng lại giữa chừng để hỏi mọi người trong khán phòng rằng liệu họ có hiểu những gì ông đang nói và bày tỏ mong muốn nhận được phản hồi từ họ.

Hiện tại, dù Phố Wall hoan nghênh sự trở lại của ông Huang, cổ phiếu công ty đã quay đầu giảm nhẹ vào ngày 24.11. Vị CEO này dự kiến phải đối mặt với các phiên điều trần đầy căng thẳng trước quốc hội Mỹ vào tuần tới.