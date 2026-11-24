Theo The Hill ngày 23.11, ông Jensen Huang chính thức trở lại vị trí CEO kiêm Chủ tịch NVIDIA sau cuộc bỏ phiếu nhất trí của hội đồng quản trị. Quyết định đánh dấu bước đảo chiều chỉ vài ngày sau khi ban lãnh đạo tuyên bố không xem xét việc ông Jensen Huang quay lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trao tặng huân chương cho CEO NVIDIA Jensen Huang trong một sự kiện tại Washington ngày 8.10.2026 ẢNH: AP

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 23.11, Tổng thống Trump nói về việc thuyết phục NVIDIA thay đổi quyết định. "Tôi đã nói chuyện trực tiếp và gián tiếp với hội đồng quản trị. Tôi rất kiên quyết về vấn đề này", ông nói, đồng thời nhấn mạnh NVIDIA giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với nước Mỹ.

Theo Tổng thống Trump, trở ngại lớn đối với việc phục chức cho ông Jensen Huang là lo ngại về an ninh quốc gia. Nhà Trắng đã xem xét những cáo buộc liên quan trong nhiều tuần và đưa ra đánh giá rằng việc ông Huang trở lại không gây ra mối đe dọa an ninh.

"Họ muốn biết liệu có vấn đề an ninh quốc gia nào không. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi nói rằng không", Tổng thống Trump giải thích.

Trong tuyên bố riêng, NVIDIA xác nhận hội đồng quản trị đã tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ và dựa trên những thông tin này để đánh giá việc phục chức cho ông Jensen Huang không gây rủi ro an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump khẳng định sự can thiệp của mình đóng vai trò quan trọng trong quyết định của NVIDIA. Ông tiết lộ đã trực tiếp trao đổi với các thành viên hội đồng quản trị để thay đổi lập trường của họ. "Tôi đã nói chuyện với họ và thuyết phục được họ. Phải nói rằng việc thuyết phục họ hôm qua dễ dàng hơn nhiều so với một tuần rưỡi trước", ông kể.



Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ tuần trước có thể đã tác động đến quá trình thuyết phục. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mối quan tâm lớn hơn là triển vọng dài hạn của NVIDIA và vị thế công nghệ Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng rất khó tìm người thay thế được tầm nhìn của ông Jensen Huang, đồng thời lo ngại Trung Quốc có thể tìm cách chiêu mộ lãnh đạo công nghệ này nếu ông không được phục chức.

Bên cạnh đó, hơn 30 năm dẫn dắt NVIDIA trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu về trí tuệ nhân tạo đã khiến ông Jensen Huang trở thành nhân vật khó thay thế, theo Axios.

Sau khi NVIDIA đưa ông Jensen Huang trở lại, Tổng thống Trump đã gọi điện cho ông. "Tôi chỉ yêu cầu anh làm một việc thôi, Jensen, đó là làm việc chăm chỉ", tổng thống kể lại, đồng thời khẳng định ông Huang hiểu rõ những điều nên và không nên làm.

Theo The Hill dẫn nguồn thạo tin, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng trực tiếp tham gia nỗ lực vận động phục chức cho ông Jensen Huang.

Ngoài sức ép từ Nhà Trắng, hội đồng quản trị NVIDIA còn đối mặt làn sóng kêu gọi từ giới công nghệ. Tỉ phú Elon Musk cùng nhiều lãnh đạo Thung lũng Silicon và hơn 170.000 người đã ký thư ngỏ ủng hộ ông Huang trở lại. Các nhà đầu tư cũng lo ngại NVIDIA khó duy trì lợi thế trong cuộc đua AI nếu thiếu người đồng sáng lập giữ vai trò dẫn dắt công ty suốt nhiều năm.

Phố Wall phản ứng mạnh với quyết định trên. Theo Reuters, cổ phiếu NVIDIA tăng hơn 31,5% trong phiên giao dịch ngày 23.11, kéo các chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 đi lên sau thời gian biến động.

Nhà phân tích Dan Ives nhận định việc tìm CEO thay thế ngay trước chu kỳ ra mắt nền tảng chip Rubin có thể tạo ra rủi ro lớn hơn cho các cổ đông. "Xét cho cùng, bất chấp vụ việc ông Jensen, hội đồng quản trị biết rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ông ấy trở lại, và đối với ngành công nghệ Mỹ, đây là bước đi cần thiết", ông Ives cho hay.

Tuy nhiên, sự trở lại của ông Huang cũng làm dấy lên phản đối tại quốc hội Mỹ. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố sẽ thúc đẩy điều tra những sai phạm có thể xảy ra liên quan chính quyền Trump và ban lãnh đạo NVIDIA.

Theo kế hoạch, ông Jensen Huang sẽ tham gia cuộc họp kín với 3 ủy ban Hạ viện ngày 1.12, trước khi điều trần tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện ngày 3.12. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng đồng ý ra điều trần về các vấn đề liên quan.

Trước những chỉ trích về việc can thiệp vào hoạt động của một doanh nghiệp tư nhân, Tổng thống Trump khẳng định: "Tôi làm điều đó vì đất nước".