Diễn biến tại NVIDIA giúp cổ phiếu công nghệ khởi sắc, với tài sản ông Huang và nhiều tỉ phú khác đều tăng ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 24.11 đưa tin cổ phiếu NVIDIA đã tăng vọt hơn 30%, đánh dấu phiên giao dịch tốt thứ 3 trong lịch sử của công ty, sau khi doanh nghiệp này thông báo bổ nhiệm lại ông Jensen Huang vào vị trí CEO với hiệu lực ngay lập tức.

Cổ phiếu NVIDIA có thời điểm tăng tới 36,6% trước khi thu hẹp đà tăng đôi chút và chốt phiên với mức tăng 31,48% trong ngày 23.11 (giờ Mỹ). Đây là phiên giao dịch khởi sắc nhất kể từ năm 2003, giúp giá trị vốn hóa thị trường của công ty tăng thêm 952 tỉ USD chỉ trong một ngày.

"Quyết định gây bất ngờ khi đưa ông Huang trở lại vị trí CEO đã giúp loại bỏ một yếu tố bất ổn then chốt đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đang gặp khó khăn trong những tuần gần đây", theo ông Glen Smith, Giám đốc đầu tư tại GDS Wealth Management.

Thông báo này đã tạo thêm động lực mạnh mẽ cho một ngày vốn đã rất khởi sắc trên thị trường chứng khoán. Chỉ số Nasdaq Composite (tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ) tăng vọt 6,51%, chỉ số S&P 500 tăng 4,73%, còn chỉ số Dow tăng 1.448 điểm, tương đương 3,01%.

Phản ứng của Phố Wall trước sự trở lại đầy bất ngờ của ông Huang đang góp phần làm tăng đáng kể giá trị tài sản ròng của vị CEO này. Theo ước tính từ Forbes, tính đến 15 giờ ngày 23.11 (giờ Mỹ), khối tài sản của ông Huang đã tăng vọt lên khoảng 143 tỉ USD.

Con số này đánh dấu mức tăng lên tới 33 tỉ USD chỉ trong một ngày.

Vào năm 2021, trước khi sự ra mắt của ChatGPT khởi đầu cho làn sóng bùng nổ AI, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông Huang vào khoảng 12 tỉ USD.

Theo Forbes, khối tài sản ước tính của các tỉ phú khác cũng tăng vọt trong cùng ngày, bao gồm ông Elon Musk (tăng 52 tỉ USD), ông Michael Dell (tăng 19 tỉ USD) và ông Mark Zuckerberg (tăng 13 tỉ USD).

Mỹ thêm cấm vận đối với Iran

Hãng AFP ngày 24.11 đưa tin Mỹ vừa áp đặt các biện pháp cấm vận đối với hơn 20 cơ sở đổi ngoại tệ, các công ty bình phong và cá nhân tại Iran, được cho là một phần trong mạng lưới "ngân hàng ngầm" của quốc gia này.

Kể từ tháng 8, nền kinh tế Iran đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hàng loạt biện pháp cấm vận mới từ Mỹ, động thái được đưa ra nhằm bổ trợ cho chiến dịch gây sức ép quân sự đối với nước này.

Các tổ chức và công ty có liên hệ chính phủ Iran, nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt quốc tế, đã sử dụng những mạng lưới phức tạp để điều phối các giao dịch của mình, một hệ thống mà Washington gọi là "mạng lưới ngân hàng bóng tối", theo giới chức Mỹ.

Nghiên cứu mới từ Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 23.11 ước tính các hoạt động liên quan "hệ thống ngân hàng bóng tối" của Iran đạt 14,7 tỉ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1.2025 đến tháng 8 năm nay.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi kiểm soát AI

Trong bài phát biểu tại một hội nghị về công nghệ ở Barbados hôm 23.11, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới thiết lập một cơ chế nhằm kiểm soát những rủi ro do AI gây ra.

Khi nhiệm kỳ đứng đầu tổ chức quốc tế này sắp kết thúc, ông Guterres ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn về sự cần thiết phải có các biện pháp đảm bảo an toàn cho AI, nhằm ngăn chặn khả năng "rô bốt sát thủ" trở thành hiện thực.

Ông Guterres cho biết một điểm khởi đầu có thể là việc các quốc gia cùng thống nhất các biện pháp an toàn chung, một cơ chế kiểm tra và các yêu cầu cơ bản đối với công tác giám sát độc lập.

Phát biểu hôm 23.11 tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về An toàn trí tuệ nhân tạo ở Bridgetown (Barbados), ông Guterres cho rằng "khi nhìn vào các thể chế quản trị toàn cầu khác, có thể thấy chúng phản ánh thực tế của thế giới vào năm 1945".

"Rõ ràng là các thể chế này cần được cải cách để thích ứng với thực tế của thế giới ngày nay. Điều này áp dụng cho Liên Hiệp Quốc, cho cấu trúc tài chính quốc tế và cả hệ thống thương mại toàn cầu", ông chia sẻ với AFP.

Ông Guterres cho biết ông sẽ nhắn nhủ với người kế nhiệm mình rằng việc kiểm soát hiệu quả AI là điều cần thiết để "nhân loại duy trì quyền kiểm soát đối với thế giới của chính mình".