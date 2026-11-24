Từ đầu năm đến nay, nhiều trung tâm dữ liệu đã bị tấn công ở cả cuộc chiến Iran lẫn cuộc chiến Ukraine.

Ăn miếng trả miếng

Đầu tháng 10, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công 3 trung tâm dữ liệu do công ty công nghệ Nga Yandex vận hành. Dù không có trường hợp nào bị cho là thiệt mạng, vụ không kích đã làm hư hại các trung tâm dữ liệu, gây gián đoạn nhiều hoạt động, bao gồm cả việc huấn luyện AI của Yandes cũng như nhiều hoạt động thường nhật khác như giao dịch tài chính, chuyển phát hàng hóa... Trước đó, Nga được cho là cũng đã tấn công vào 6 trung tâm dữ liệu của Ukraine.

AWS bị thiệt hại khi các trung tâm dữ liệu của đơn vị này ở vùng Vịnh bị tấn công ẢNH: REUTERS

Không riêng gì xung đột Ukraine, cuộc chiến Iran cũng đã gây thiệt hại cho các trung tâm dữ liệu của cả 2 phe. Ngày 1.3, ngay sau khi cuộc chiến bùng nổ, các UAV của Iran đã tấn công 2 trung tâm dữ liệu thuộc Amazon Web Services (AWS), mảng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và AI thuộc Tập đoàn Amazon (Mỹ), tại UAE và một cơ sở khác cũng của AWS tại Bahrain. Khi đó, AWS thừa nhận vụ tấn công đã gây "hư hại cấu trúc" và "gián đoạn việc cung cấp điện" với quá trình phục hồi "kéo dài". Một số dịch vụ trong ngành giao thông, tài chính và phần mềm doanh nghiệp của AWS ở khu vực đã bị ảnh hưởng, gián đoạn sau các vụ tấn công.

Cũng vào đầu tháng 3, Hãng tin Tasnim, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đăng trên Telegram danh sách 29 văn phòng, data center và trung tâm nghiên cứu của 7 công ty Mỹ ở Qatar, Israel, UAE và Bahrain. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), danh sách vừa nêu gồm 5 cơ sở của AWS, 5 của Microsoft, 6 thuộc IBM, 3 của Palantir, 4 của Google, 3 của NVIDIA và 3 thuộc Oracle.

Rồi vào tháng 7, Iran tuyên bố tiếp tục tấn công "hạ tầng dữ liệu" của Amazon tại Bahrain. Thực tế, hình ảnh vệ tinh đã xác nhận thiệt hại tại 2 trung tâm dữ liệu Amazon ở Zallaq và Askar (Bahrain). Đến tháng 9, AWS vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn hạ tầng dữ liệu vùng Vịnh.

Ngược lại, phía Mỹ và Israel được cho là cũng tập kích trung tâm dữ liệu của Iran. Cụ thể, báo The Jerusalem Post ngày 11.3 đưa tin trung tâm dữ liệu ở Tehran của Sepah - một nhà băng quốc doanh của Iran - đã bị tấn công. Vụ tấn công gây nên nhiều gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ của không chỉ ngân hàng này mà cả doanh nghiệp tài chính liên quan khác.

Rủi ro cao ngay cả tại "quê nhà" của Mỹ

Theo phân tích mới đây của CSIS, các trung tâm dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong vận hành các nền kinh tế và lĩnh vực AI giữa bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Vì thế, việc tấn công các trung tâm dữ liệu có thể gây ra hậu quả dây chuyền.

Mặt khác, tấn công nhóm mục tiêu này thường khó gây thiệt hại nhân mạng lớn nên cũng hạn chế nguy cơ bị chỉ trích, đồng thời phía tấn công còn có thể quy trách nhiệm các trung tâm dữ liệu có thể phục vụ cho cuộc chiến nhằm hợp thức hóa lý do tấn công. Điển hình, Tehran cho rằng công nghệ từ các trung tâm dữ liệu của AWS đã được phía Mỹ tận dụng để tấn công Iran.

Xét về giá trị thì một chiếc UAV với giá chỉ vài chục ngàn USD có thể gây thiệt hại nặng cho các trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỉ USD, đồng thời gây nhiều thiệt hại kinh tế dây chuyền như đã nói và cản trở khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu của quân đội. Việc tấn công vào các mục tiêu này còn được đánh giá là chiến thuật "hợp thời" trong chiến tranh bất đối xứng. Trong khi đó, trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn thường là những tòa nhà lớn và không được bố trí hệ thống phòng không nên việc tấn công cũng dễ dàng hơn.

Vì thế, theo phân tích của một nhóm chuyên gia thuộc CSIS, dù cách xa các điểm nóng xung đột, các trung tâm dữ liệu tại "quê nhà" - lục địa Mỹ vẫn có thể trở thành mục tiêu tấn công. Bởi tên lửa của đối phương khó đủ sức tấn công, nhưng các lực lượng khủng bố ngay trong lòng nước Mỹ vẫn có thể tự phát triển UAV để tiến hành tập kích. Mối nguy càng lớn hơn khi việc mua UAV dân sự - thương mại khá dễ dàng, kết hợp cùng sự phát triển của máy in 3D để giúp chế tạo vũ khí biến thành UAV vũ trang.

Thậm chí, rủi ro tấn công có thể được thực hiện bởi chính những người Mỹ. Năm 2020, một chiếc flycam DJI đã được độ lại để tấn công gây chập mạch một trạm biến áp điện ở bang Pennsylvania (Mỹ). Hay vào năm 2024, nhà chức trách địa phương đã bắt giữ một người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng có ý định dùng UAV tấn công một cơ sở năng lượng ở bang Tennessee (Mỹ).

Chính vì thế, rủi ro cho các trung tâm dữ liệu đang lớn hơn bao giờ hết.