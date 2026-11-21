Tại cuộc họp báo ở Berlin (Đức) vào ngày 19.11 (giờ địa phương), Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đề cập quan điểm của Tổng thống Donald Trump về khả năng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine theo mô hình tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO về phòng thủ tập thể.

Mỹ nêu khả năng đảm bảo an ninh cho Ukraine

Phát biểu của ông Kushner được đưa ra sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh những nước ủng hộ Ukraine tại Berlin hôm 19.11. Do lãnh đạo 3 nước Đức, Pháp và Anh đồng chủ trì, hội nghị thảo luận những biện pháp bảo đảm an ninh sau khi xung đột tại Ukraine chấm dứt và thúc đẩy vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán hòa bình. Tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đã đến lúc mở lại vấn đề Ukraine trở thành thành viên của NATO, AP đưa tin.

"Tôi cho đây là điều Tổng thống Trump có thể xem xét, nhưng rõ ràng khả năng này cần phải phục vụ lợi ích của Mỹ", AFP dẫn lời ông Kushner, thêm rằng thỏa thuận, nếu có, cần nằm trong gói an ninh bao trùm hơn sau khi xung đột tại Ukraine chấm dứt. Cũng theo Đặc phái viên Mỹ, Nga "có thể chấp nhận" ý tưởng trên.

Lãnh đạo các nước tham gia hội nghị ủng hộ Ukraine tại Berlin (Đức) ngày 19.11 Ảnh: AP

Hội nghị Berlin diễn ra trong bối cảnh khoảng 2.800 quân nhân đến từ Bỉ, Estonia, Pháp, Đức, Litva, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh, đang tham gia cuộc diễn tập quân sự mang tên "Koalicja" tại Ba Lan. Còn Thổ Nhĩ Kỳ tham gia từ Istanbul. Tổ chức từ 9 - 22.11, cuộc diễn tập có sự phối hợp của nhiều lực lượng, với các hoạt động trên bộ, trên không và trên biển. Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị cho kịch bản hỗ trợ an ninh và tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Trong một diễn biến liên quan, trang Euronews dẫn 2 nguồn tin ngoại giao tiết lộ Hungary hôm 20.11 dự kiến dỡ bỏ quyền phủ quyết vốn ngăn chặn Ukraine và Moldova khởi động tiến trình đàm phán tiến đến gia nhập EU. Trước đó, Budapest trong thời gian dài đã cản trở tiến trình gia nhập EU của Ukraine khi phản đối mở các nhóm đàm phán. Quyền phủ quyết của Hungary cũng làm đình trệ tiến trình gia nhập EU của Moldova do hồ sơ của nước này được gắn với Ukraine.

Ông Trump để ngỏ khả năng đảm bảo an ninh cho Ukraine

Quan điểm nhất quán của Nga

Về khả năng Ukraine gia nhập EU, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với các nhà báo tại Moscow rằng việc này cần đi kèm một giải pháp bảo đảm an ninh cho Nga. Lý do là Moscow không thấy nhiều khác biệt giữa việc Ukraine gia nhập EU hoặc NATO, theo TASS.

Ông Ryabkov cũng lưu ý mọi việc đều "không thể đi lệch khỏi nguyên tắc là "an ninh không thể chia cắt", vì "một bên không thể củng cố an ninh của chính mình bằng cách đánh đổi an ninh của bên khác". "Đây là quan điểm đóng vai trò nền tảng trong cách tiếp cận mà chúng tôi đang triển khai thông qua các hoạt động tiếp xúc với EU và NATO, bao gồm cả khuôn khổ đàm phán ba bên", TASS dẫn lời Thứ trưởng Nga.

Ông Ryabkov cũng xác nhận với các nhà báo rằng Nga đang xúc tiến kế hoạch mời nhóm đàm phán ba bên của EU đến Moscow. "Tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu bật quyết định của chúng tôi trong việc mời các đại diện của nhóm đàm phán châu Âu đến Moscow, và đây là một trong những vấn đề đang được xem xét và triển khai vào thời điểm này", theo thứ trưởng.

Reuters ngày 19.11 dẫn phát biểu của Tổng thống Putin tại Trung Quốc rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đều phải thuộc một thỏa thuận rộng hơn liên quan an ninh của châu Âu. Vì thế, bất kỳ hình thức hợp tác quân sự Ukraine - châu Âu trong khuôn khổ thỏa thuận này đều là "vấn đề".

Nhà lãnh đạo cũng cho hay Nga đã mời các đại diện châu Âu đến Moscow để thảo luận về lập trường của họ, trước khi ông quyết định liệu họ có nên gia nhập tiến trình đàm phán về Nga-Ukraine hay không.