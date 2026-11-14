Bị Na Uy từ chối bán tên lửa, Malaysia chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin ngày 13.11 cho biết nước này lựa chọn tên lửa chống hạm Atmaca của Thổ Nhĩ Kỳ để trang bị cho các tàu chiến ven biển (LCS), sau khi Na Uy từ chối cấp phép xuất khẩu tên lửa Naval Strike Missile (NSM) theo kế hoạch ban đầu.

Malaysia phóng tên lửa Exocet từ tàu trong khuôn khổ cuộc tập trận Taming Sari 23/25 ở Biển Đông hồi tháng 7.2025 ẢNH: HẢI QUÂN HOÀNG GIA MALAYSIA/Facebook

Quyết định được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Malaysia đánh giá các đề xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Ý, dựa trên giá thành, thời gian giao hàng và chi phí ban đầu. Kuala Lumpur dự kiến tiếp tục đàm phán với Ankara để hoàn tất hợp đồng, theo báo Malaysiakini.

Theo ông Khaled Nordin, việc tận dụng đơn đặt hàng Atmaca trước đó cho chương trình tàu tuần tra ven biển (LMS) có thể giúp Malaysia nhận tên lửa từ năm 2029, thay vì phải chờ đến năm 2035 nếu đặt mua mới. Phương án này cũng có thể tiết kiệm khoảng 171,4 - 220,4 triệu USD, với chi phí bổ sung chủ yếu dành cho bệ phóng và tích hợp hệ thống vũ khí trên tàu LCS.

Atmaca do Tập đoàn quốc phòng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, là tên lửa hành trình chống hạm có tầm bắn hơn 250 km. Tên lửa có khả năng bay sát mặt biển, sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh và radar, đồng thời được thiết kế để chống nhiễu điện tử, theo South China Morning Post.

Việc chuyển nhà cung cấp diễn ra sau khi Na Uy đình chỉ giấy phép xuất khẩu NSM hồi tháng 2 và thu hồi vĩnh viễn vào tháng 4. Theo Bộ trưởng Khaled Nordin, Na Uy viện dẫn chính sách hạn chế xuất khẩu loại vũ khí này sang các nước ngoài NATO và nhóm đồng minh trong bối cảnh an ninh quốc tế thay đổi.

Trước đó, Malaysia đã thanh toán khoảng 95% giá trị các hợp đồng NSM, tổng trị giá khoảng 144 triệu USD, trước khi giấy phép bị thu hồi. Malaysia đang tìm cách thu hồi khoản tiền đã trả, đồng thời thành lập ủy ban giải quyết tranh chấp với nhà thầu Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy. Malaysia không loại trừ khả năng đưa vụ việc ra trọng tài quốc tế nếu thương lượng thất bại, theo The Edge Malaysia.

Giới phân tích nhận định quyết định chuyển sang Atmaca phản ánh quan hệ quốc phòng ngày càng phát triển giữa Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyên gia Azmi Hassan thuộc Học viện Nghiên cứu chiến lược Nusantara (Malaysia) cho rằng năng lực công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng được nâng cao, tạo thêm lựa chọn cho Kuala Lumpur.

Tuy nhiên, ông Azmi cũng đặt câu hỏi về lý do từ chối xuất khẩu của Na Uy, bởi Thổ Nhĩ Kỳ vốn là thành viên NATO.

Dù có lợi thế về chi phí và tiến độ, phương án mới vẫn đối mặt thách thức kỹ thuật. Nhà phân tích quốc phòng Zaki Salleh tại Kuala Lumpur cho rằng khả năng tác chiến của tàu LCS phụ thuộc vào việc tích hợp thành công Atmaca với hệ thống quản lý tác chiến, cảm biến và dữ liệu chỉ thị mục tiêu.

Theo ông Zaki Salleh, hoạt động đóng tàu, thử nghiệm và huấn luyện thủy thủ đoàn có thể tiếp tục, nhưng các tàu LCS khó đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ tác chiến chống hạm nếu hệ thống tên lửa chưa được tích hợp và vận hành hiệu quả.

Chuyên gia này cũng cảnh báo vụ việc với Na Uy phơi bày rủi ro phụ thuộc nguồn cung vũ khí nước ngoài, ngay cả khi hợp đồng đã ký kết và phần lớn nghĩa vụ thanh toán được hoàn thành. Do đó, Malaysia cần gắn các thương vụ quốc phòng tương lai với chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp trong nước và năng lực bảo trì dài hạn.