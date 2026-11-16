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    Tên lửa của Boeing-Lockheed gặp sự cố, Amazon tổn thất toàn bộ vệ tinh Leo

    Thụy Miên
    Thụy Miên

    Tên lửa Vulcan thuộc sở hữu của United Launch Alliance (ULA), liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin, xảy ra sự cố sau khi phóng từ bang Florida hôm 15.11 (giờ địa phương), phá hủy toàn bộ vệ tinh mang theo.

    Tên lửa của Boeing-Lockheed gặp sự cố, Amazon tổn thất toàn bộ vệ tinh Leo- Ảnh 1.

    Tên lửa Vulcan được phóng thử lần hai từ bang Florida (Mỹ) hôm 4.10.2024

    ảnh: reuters

    ULA vừa đối mặt vụ phóng thất bại đầu tiên sau khi tên lửa thế hệ mới Vulcan gặp sự cố sau khi rời bệ phóng khoảng 10 phút.

    Toàn bộ 40 vệ tinh được tên lửa Vulcan mang theo, vốn dùng để xây dựng mạng internet Leo của Tập đoàn công nghệ Amazon, đã bị phá hủy, theo Reuters hôm nay 16.11 dẫn xác nhận của ULA, công ty do Boeing và Lockheed Martin thành lập năm 2006.

    Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Tuy nhiên, Vulcan là dòng tên lửa được phát triển để thay thế toàn bộ đội tên lửa Atlas V của ULA. Vì thế, hãng nhiều khả năng sẽ phải tạm ngừng hoạt động tên lửa mới trong một thời gian để phía kỹ sư rà soát dữ liệu bay và triển khai biện pháp khắc phục.

    Vụ việc được cho là đòn giáng mạnh cho Vulcan, mẫu tên lửa chủ lực thế hệ mới của ULA trong bối cảnh công ty ULA đang tìm cách trở thành bên cung cấp dịch vụ phóng định kỳ cho Amazon trong quá trình đại gia công nghệ Mỹ phát triển mạng lưới vệ tinh internet quy mô lớn.

    Còn Đài CBS News dẫn lời Amazon xác nhận đã bị tổn thất trong sứ mệnh phóng mới nhất của ULA, nhưng cho hay bất kỳ vụ phóng nào cũng tiềm ẩn rủi ro. Phía Amazon vẫn xem ULA là đối tác đáng tin cậy của hãng trong hoạt động phóng vệ tinh tương lai.

    Vụ phóng hôm 15.11 đánh dấu chuyến bay thứ năm của tên lửa Vulcan, và cũng là đợt phóng đầu tiên sau 9 tháng gián đoạn. Trước khi Vulcan quay lại bệ phóng trong lần gần đây nhất, ULA phối hợp Northrop Grumman để giải quyết trục trặc gây ảnh hưởng cho 2 sứ mệnh trước đó.

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    tên lửa Vulcan mạng internet Leo ULA Tập đoàn công nghệ Amazon

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