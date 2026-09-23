Trung Quốc phóng bộ 3 vệ tinh săn tín hiệu vô tuyến

Theo South China Morning Post ngày 23.9, tên lửa Lijian-1 Y18 rời Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở miền bắc Trung Quốc trưa 20.9, mang theo tổng cộng 9 vệ tinh. Trong số này có 3 vệ tinh Diting-01, sau đó đi vào quỹ đạo dự kiến thành công.

Tên lửa Lijian-1 Y18 mang theo 9 vệ tinh phóng lên từ một bãi phóng ở khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc ngày 20.9.2026 ẢNH: TÂN HOA XÃ

Bộ 3 được đặt theo tên Diting, linh thú trong thần thoại Trung Quốc nổi tiếng với khả năng nhận biết sự vật thông qua lắng nghe. Cái tên này phần nào phản ánh chức năng của vệ tinh là thu nhận các tín hiệu vô tuyến phát ra từ bề mặt trái đất.

Các vệ tinh có thể giám sát nhiều loại tín hiệu khác nhau, từ radar, mạng lưới thông tin liên lạc đến các nguồn phát gây nhiễu điện tử, sau đó xác định vị trí phát tín hiệu. Trong lĩnh vực quân sự, loại dữ liệu này có thể hỗ trợ phát hiện tàu không bật hệ thống nhận dạng tự động, xác định vị trí radar hoặc lập bản đồ hoạt động điện từ của đối phương.

Ba vệ tinh Diting do Công ty công nghệ vệ tinh Chang Guang phát triển và StarRF vận hành. Đây là lô đầu tiên của dự án mà các doanh nghiệp giới thiệu là chòm sao vệ tinh thương mại đầu tiên của Trung Quốc chuyên thu thập thông tin tình báo tín hiệu.

Công nghệ cảm biến tần số vô tuyến từ không gian sử dụng các bộ thu đặt trên vệ tinh để giám sát nguồn phát vô tuyến trên phạm vi rộng từ quỹ đạo. So với các trạm mặt đất, vệ tinh có lợi thế về vùng bao phủ, đặc biệt tại những khu vực rộng lớn trên biển hoặc khó tiếp cận.

Theo StarRF, hệ thống được thiết kế để nhận biết môi trường phổ điện từ trên diện rộng, nhanh chóng xác định vị trí nguồn phát sóng và cung cấp dữ liệu viễn thám cùng các dịch vụ phân tích phổ điện từ.

Cổng thông tin Guancha cho biết bộ 3 Diting có thể hoạt động bằng cách đồng thời thu cùng một tín hiệu từ 3 vị trí khác nhau trên quỹ đạo. Hệ thống sau đó dựa vào chênh lệch thời gian tín hiệu đến từng vệ tinh để tính toán vị trí nguồn phát.

Trước đó, Công ty HawkEye 360 của Mỹ đưa cụm 3 vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo từ năm 2018, cung cấp dữ liệu cho các cơ quan quốc phòng, tình báo và khách hàng hàng hải.

Unseenlabs của Pháp phát triển công nghệ định vị địa lý tín hiệu bằng vệ tinh, ban đầu tập trung vào hoạt động hàng hải trước khi mở rộng phạm vi giám sát. Kleos Space của Luxembourg cũng từng triển khai các cụm vệ tinh để phát hiện và định vị nguồn phát vô tuyến trước khi ngừng hoạt động vào năm 2023.