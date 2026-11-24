Tính đến nay, đảng Cộng hòa giành được ít nhất 173 ghế, trong khi 4 ghế còn lại chưa được quyết định. Bên cạnh đó, đảng Dân chủ còn giành lại quyền kiểm soát Thượng viện trong kỳ bầu cử lần này khi có được 56/100 ghế Thượng viện.

Nghị sĩ Schumer (thứ tư từ trái sang) chụp ảnh cùng các thượng nghị sĩ đắc cử vào ngày 9.11 Ảnh: Reuters

Chiến thắng này của đảng Dân chủ được dự báo sẽ mở ra những khó khăn trong việc thúc đẩy chính sách của đảng Cộng hòa và Nhà Trắng trong 2 năm còn lại dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Việc kiểm soát Hạ viện còn trao cho đảng Dân chủ thẩm quyền mở các cuộc điều tra nhắm vào nhánh hành pháp, trong khi thế đa số tại Thượng viện giúp đảng này gây ảnh hưởng đến việc phê chuẩn các chức vụ quan trọng do tổng thống đề cử.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 22.11, Tổng thống Trump thừa nhận ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm việc với thượng nghị sĩ Chuck Schumer (76 tuổi) nếu nhà lập pháp đảng Dân chủ tiếp tục được bầu làm lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện khóa mới. Ông Schumer dẫn dắt đảng Dân chủ tại Thượng viện từ năm 2017 nhưng đang gặp thách thức từ đồng nghiệp Chris Van Hollen (67 tuổi). Theo tờ The Hill, ông Schumer tự tin có đủ sự ủng hộ để tiếp tục cương vị này trong khi ông Van Hollen nhận định đây là "một cuộc đua khó đoán".