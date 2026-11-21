Theo The Hill, Tổng thống Trump đưa ra lời nói đùa trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20.11 sau chuyến công du châu Á, khi ông Miller vừa có bài phát biểu ca ngợi thành tựu của chính quyền Mỹ.

"Chưa có tổng thống nào làm được những gì ông ấy (ông Trump) đã làm trong 2 năm qua", ông Miller nói, đồng thời dự đoán 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ của ông Trump sẽ là giai đoạn thành công vượt bậc của nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) chỉ tay về phía Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20.11.2026 ẢNH: AP

Sau phát biểu này, ông Trump quay sang các phóng viên và vừa nói đùa: "Chúng ta có tin nóng đây, ông ấy nói hay hơn cả 2 người này", vừa chỉ về phía Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - những người đã có bài phát biểu trước đó.

"Ông có muốn tranh cử tổng thống không?", nhà lãnh đạo Mỹ hỏi ông Miller. Ông Trump còn ca ngợi Miller là "người đàn ông quyền lực nhất thế giới". Vị cố vấn lâu năm này được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng ngày 6.11, thay bà Susie Wiles, trong đợt cải tổ nhân sự sau thất bại của đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ông Miller được biết đến là một trong những đồng minh thân cận của ông Trump, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền.

Dù phát biểu của ông Trump mang tính đùa vui, việc nhắc đến ông Miller diễn ra trong bối cảnh nội bộ đảng Cộng hòa đang hướng sự chú ý đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Hai nhân vật thường được đề cập là ông Vance và ông Rubio, song cả 2 chưa chính thức tuyên bố tranh cử.

Ông Vance tuần này nói với Fox News rằng sẽ đưa ra quyết định vào một thời điểm trong năm 2027. Trong khi đó, ông Rubio từng cho biết không có kế hoạch tham gia cuộc đua sắp tới.

Theo AFP, thất bại giữa kỳ đã làm gia tăng những tranh luận về hướng đi và nhân sự kế nhiệm ông Trump. Bên cạnh đó, bất đồng giữa tổng thống và cấp phó về cuộc xung đột ở Iran thu hút sự chú ý sau khi ông Vance cho rằng xung đột này góp phần khiến đảng Cộng hòa thất bại trong bầu cử.

Ông Trump để ngỏ khả năng đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tại cuộc họp báo ngày 20.11, khi được hỏi liệu chiến dịch quân sự tại Iran có đáng để đánh đổi những tổn thất chính trị hay không, ông Vance nhấn mạnh: "Tổng thống nói ông ấy sẽ làm lại điều đó. Mục tiêu và nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ Tổng thống Mỹ".

Trong khi đó, ông Rubio ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung vừa diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc), cho rằng đối thoại giữa 3 cường quốc sở hữu phần lớn vũ khí hạt nhân trên thế giới có thể tạo nền tảng cho các nỗ lực ngoại giao tiếp theo.