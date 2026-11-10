Ông Trump nêu vấn đề gian lận bầu cử giữa kỳ Mỹ

Viết trên nền tảng Truth Social ngày 9.11, Tổng thống Trump đặt nghi vấn về kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

"Có ai thực sự tin cuộc bầu cử này trung thực không? Tại sao các cuộc thăm dò lại sai đến vậy?", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo tại Nhà Trắng ngày 9.11.2026 ẢNH: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ còn cáo buộc một số lượng lớn phiếu bầu sớm được đưa vào kiểm đếm, khiến các ứng cử viên không còn cơ hội chiến thắng. Ông cũng đặt nghi vấn về vai trò của máy bỏ phiếu, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể về gian lận hay sai sót kiểm phiếu, theo AFP.

Những cáo buộc xuất hiện chỉ 6 ngày sau khi ông Trump công khai chấp nhận kết quả bầu cử. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times đêm 3.11, ông tuyên bố "hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận" kết quả và mong muốn hợp tác với đảng Dân chủ.

Sau đó, phát biểu trên Fox News, Tổng thống Mỹ còn thừa nhận đối thủ đã vận động tranh cử hiệu quả.

Dấu hiệu thay đổi lập trường xuất hiện từ ngày 5.11, khi ông Trump yêu cầu chuyển phiếu bầu của 2 ứng cử viên ít tên tuổi tại bang Alaska (Mỹ) sang đương kim thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, người đang bị dẫn trước trong cuộc đua chưa ngã ngũ. Ông khẳng định đây là giải pháp công bằng duy nhất, dù Alaska áp dụng hệ thống bỏ phiếu theo thứ tự ưu tiên.

Đến ngày 9.11, những nghi vấn của ông Trump không còn giới hạn ở Alaska mà mở rộng sang toàn bộ cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo AFP, các cuộc thăm dò trước bầu cử nhìn chung đều dự báo đảng Dân chủ chiến thắng, dù đánh giá thấp quy mô thắng lợi. Giới chức bầu cử trên khắp nước Mỹ cũng không ghi nhận những bất thường lớn trong quá trình bỏ phiếu.

Ông Trump thừa nhận tổn thất từ chính sách chống nhập cư khắc nghiệt

Động thái mới gợi lại những cáo buộc gian lận mà ông Trump từng đưa ra sau khi thất bại trước ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Những nỗ lực pháp lý nhằm đảo ngược kết quả khi đó liên tiếp thất bại.

Phe Dân chủ lập tức phản bác những cáo buộc mới nhất của ông Trump. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer ngày 9.11 chỉ trích ông Trump quay lại phủ nhận kết quả bầu cử, đồng thời nhấn mạnh tổng thống sẽ phải đối mặt với thế đa số của đảng Dân chủ tại quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Trước đó, ông Trump từng quy thất bại của đảng Cộng hòa cho việc bản thân không có tên trên lá phiếu, đồng thời thừa nhận cuộc chiến với Iran và giá nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến kết quả.

Khi quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1.2027, đảng Dân chủ sẽ có thêm quyền lực để điều tra chính quyền và ngăn cản các dự luật của ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn nắm quyền phủ quyết và những thẩm quyền hành pháp quan trọng.