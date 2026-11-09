Tổng thống Trump 'lên dây cót' cho chính quyền Mỹ hậu bầu cử

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7.11 (giờ Mỹ), ông Trump cáo buộc phe Dân chủ đang đe dọa luận tội và trừng phạt nhiều quan chức chính quyền, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche. Vị chủ nhân Nhà Trắng khẳng định giới chức chính phủ không phạm bất kỳ lỗi nào đáng bị luận tội và yêu cầu phạt tù những người mà ông gọi là "kẻ tống tiền".

Tổng thống Trump (trái) và ông White tại sự kiện võ thuật MMA tổ chức ở Nhà Trắng ngày 14.6 ẢNH: AFP

Động thái trên của Tổng thống Trump diễn ra sau khi 2 hạ nghị sĩ Dân chủ là ông Hank Johnson và bà Deborah Ross ngày 5.11 công khai ủng hộ việc luận tội Bộ trưởng Todd Blanche cùng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Fox News đưa tin. Ngoài ra, ông Trump còn cáo buộc đảng Dân chủ đe dọa bỏ tù các nhà tài trợ và đảng viên Cộng hòa, kêu gọi những người bị đe dọa báo cáo cho Bộ Tư pháp Mỹ hoặc gửi thông tin trực tiếp cho ông.

Theo AFP, khi tiếp quản các ủy ban tại lưỡng viện quốc hội Mỹ vào tháng 1.2027 (thời điểm bắt đầu quốc hội khóa mới), đảng Dân chủ sẽ có quyền triệu tập quan chức, yêu cầu cung cấp tài liệu và tổ chức điều trần công khai. Hãng AP đưa tin một số nghị sĩ Dân chủ đã nêu ra những ưu tiên điều tra, bao gồm hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump, các hợp đồng chính phủ, việc cắt giảm cơ quan liên bang, chính sách nhập cư, cuộc chiến tại Iran và việc xử lý hồ sơ về tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein. Phe Dân chủ cũng có kế hoạch điều tra một số tập đoàn và nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Trump đang rục rịch động thái cải tổ nhân sự sau thất bại bầu cử của đảng Cộng hòa. Phát súng đầu tiên là việc bổ nhiệm cố vấn Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng thay cho bà Susie Wiles hôm 6.11. Theo báo The Hill, người đứng đầu chính phủ Mỹ cho biết sắp tới sẽ thực hiện một số thay đổi trong nội các song từ chối tiết lộ cụ thể.

Vào ngày 7.11, ông Trump công khai mời ông Dana White làm Thư ký báo chí Nhà Trắng, vị trí đã bị bỏ trống từ ngày 16.10 khi bà Katie Zacharia rời nhiệm sở chỉ sau 5 ngày làm việc. Ông Dana White là người bạn lâu năm của ông Trump, hiện giữ chức Chủ tịch Công ty UFC (Mỹ) chuyên tổ chức các giải võ tổng hợp (MMA). UFC cũng từng tổ chức cuộc đấu MMA tại khuôn viên Nhà Trắng hồi tháng 6, trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Tổng thống Mỹ còn đề xuất ông White đưa 6 võ sĩ vào Nhà Trắng làm cố vấn để bảo vệ chính quyền. Chủ tịch UFC cho biết sẽ tới thủ đô Washington D.C (Mỹ) để gặp Tổng thống Trump trong ngày 9.11 và sẽ cung cấp thêm thông tin sau.