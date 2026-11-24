AP hôm qua (23.11) dẫn thông báo từ hãng bay cho biết phía nhân viên trong cả buổi sáng 22.11 (giờ địa phương) phải sử dụng phương thức tính toán thủ công nhằm đảm bảo máy bay không quá tải trước khi cất cánh, trong khi tìm cách khôi phục hệ thống tự động. Vài giờ sau, Delta cho biết hệ thống đã hoạt động trở lại, nhưng các chuyến bay cần thời gian trước khi quay lại tần suất bình thường.

Quầy làm thủ tục của Delta tại sân bay quốc tế Newark Liberty (bang New Jersey, Mỹ) ngày 22.11 ẢNH: REUTERS

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sáng 22.11 ban hành lệnh ngừng bay trong khoảng một giờ đối với một số chuyến bay tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta (bang Georgia).

FAA cũng xác nhận tình trạng trễ chuyến Delta không liên quan các hệ thống điều hành không lưu của FAA.