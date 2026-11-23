Theo AFP, Công ty kiểm soát không lưu Skeyes (Bỉ) ngày 21.11 thông báo sẽ tạm ngừng dịch vụ điều hành bay tại các sân bay và không phận Bỉ từ 7 - 21 giờ ngày 23.11 (giờ địa phương) do lượng nhân sự dự kiến không đủ để bảo đảm an toàn. Dịch vụ tối thiểu cho trường hợp khẩn cấp và các chuyến bay thiết yếu vẫn được duy trì.

Một người đàn ông đứng cạnh logo tại sân bay Brussels Ảnh: REUTERS

Giới chức sân bay Brussels cho biết phần lớn chuyến bay đi và đến sẽ phải hủy. Nhiều tháng qua, các nhóm lao động tại Bỉ liên tiếp tổ chức đình công phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tiết kiệm 10 tỉ euro để giảm mức thâm hụt cao. Đầu tháng 11, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã đề nghị từ chức sau khi liên minh của ông không đạt được thỏa thuận cắt giảm chi tiêu, nhưng Vua Philippe không chấp nhận, thay vào đó cho thêm thời gian để ông De Wever tìm giải pháp.

Trong diễn biến liên quan, công đoàn lớn nhất nước Đức là IG Metall thông báo sẽ tổ chức đình công 24 giờ trong ngày 23.11. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh bất đồng về tiền lương. Reuters đưa tin công đoàn đề nghị tăng lương 5%, trong khi giới chủ đề xuất không tăng lương cố định trong 20 tháng đầu và tăng 1,3% từ tháng 7.2028.