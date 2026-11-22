Người tham gia chủ yếu là người lao động và học sinh, sinh viên, nêu ra quan ngại về chi phí sinh hoạt, tiền lương, nhà ở, điều kiện giáo dục, dịch vụ công và việc tăng chi tiêu quân sự. Theo AFP, công tác an ninh được tăng cường do lo ngại tái diễn bạo lực đường phố từng xảy ra tại một số cuộc tụ tập ở châu Âu những tuần qua.

Tại Ý, cuộc đình công quy mô lớn kéo dài 24 giờ do Tổng liên đoàn Lao động nước này (CGIL) kêu gọi đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn, gây gián đoạn giao thông công cộng, ảnh hưởng đến trường học và bệnh viện. Ông Maurizio Landini, lãnh đạo CGIL, tuyên bố có hơn 1 triệu người tham gia các cuộc tuần hành tại hơn 100 điểm trên cả nước. Giới chức Ý đã tăng cường cảnh sát đến các thành phố có nhiều điểm tụ tập cùng lúc, theo AFP.

Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình tại Cologne (Đức) ngày 20.11 Ảnh: Reuters

Tại nhiều nước khác, dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, cảnh sát vẫn phải can thiệp khi phát sinh tình trạng quá khích.

Hãng AP đưa tin cảnh sát Áo đã dùng bình xịt hơi cay, giải tán đám đông bên ngoài Đại học Vienna và bắt giữ một số trường hợp gây rối trật tự. Ở Thụy Sĩ, lực lượng chức năng dùng hơi cay và vòi rồng để kiểm soát một nhóm nhỏ đụng độ với cảnh sát sau khi tuần hành kết thúc. Một số vụ bắt giữ cũng được ghi nhận tại thủ đô London (Anh) sau khi xảy ra va chạm giữa các nhóm tham gia tuần hành.