    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tổng thống Pháp ra thông điệp mới giữa làn sóng biểu tình

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết đưa ra thêm biện pháp giải quyết những bất bình xã hội, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chưa hạ nhiệt và ngân sách chính phủ đang chịu sức ép lớn.

    Phát biểu tại TP.Marseille ngày 26.10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã yêu cầu chính phủ đưa ra các giải pháp đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của người biểu tình, sau nhiều tuần bất ổn liên quan chi phí sinh hoạt và chất lượng dịch vụ công.

    "Tôi đã yêu cầu chính phủ đáp ứng những yêu cầu chính đáng, là nguyên nhân sâu xa của phong trào xã hội này", Reuters dẫn lời ông Macron nói trong chuyến thị sát những khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình trước đó.

    Tổng thống Pháp ra thông điệp mới giữa làn sóng biểu tình - Ảnh 1.

    Tổng thống Emmanuel Macron gặp gỡ lực lượng cảnh sát tại Marseille, miền nam nước Pháp ngày 26.10.2026

    ẢNH: AFP

    Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu dự kiến tổ chức họp báo sau cuộc gặp với đại diện các liên đoàn học sinh trung học, những người yêu cầu tăng nguồn lực cho giáo dục và cải tổ hệ thống tuyển sinh đại học vì cho rằng cơ chế hiện hành còn bất bình đẳng.

    Trong số các biện pháp được chính phủ đưa ra có cam kết giới hạn sĩ số tại một số trường trung học, khoản vay 4 tỉ euro để cải tạo cơ sở giáo dục, đầu tư thêm 1 tỉ euro cho các khu học xá đại học và mở 15.000 suất học mới. Chính phủ cũng đề xuất điều chỉnh trợ cấp sinh viên theo lạm phát và thay thế hệ thống tuyển sinh đại học hiện nay vào năm 2028.

    Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray thừa nhận cần giảm áp lực đối với hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, tổng kinh phí thực hiện các biện pháp trên chưa được xác định, trong khi nhu cầu vay nợ gia tăng đang gây khó khăn cho việc xây dựng ngân sách năm tới của Pháp.

    Tuy nhiên, đại diện các tổ chức học sinh, sinh viên tuyên bố tiếp tục biểu tình, cho rằng những nhượng bộ hiện tại từ chính phủ Pháp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Phong trào phản đối, khởi đầu từ những bất bình trong lĩnh vực giáo dục, đã lan rộng với sự tham gia của các công đoàn, nhóm hoạt động xã hội và những người từng tham gia phong trào "áo vàng".

    Làn sóng biểu tình đã dẫn đến nhiều vụ đụng độ, đập phá tại các thành phố lớn trong những tuần qua tại Pháp, đặc biệt là đợt bạo lực ngày 17.10. Để bảo đảm an ninh cho các cuộc tuần hành ngày 24.10, chính phủ Pháp huy động khoảng 70.000 cảnh sát trên cả nước.

    Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết 1.435 người bị bắt trong các cuộc biểu tình ngày 24.10. Ông đánh giá lực lượng an ninh đã hạn chế được nguy cơ tái diễn bạo lực trên diện rộng, dù vẫn xảy ra một số vụ việc tại Paris, Marseille và Lyon.

    Trả lời Đài BFM TV ngày 26.10, ông Nunez thừa nhận có thể tiếp tục xảy ra tình trạng mất an ninh trong các cuộc biểu tình dự kiến ngày 31.10, trùng dịp Halloween. Một đợt huy động biểu tình toàn quốc khác cũng được lên kế hoạch vào ngày 5.11.

    Phát ngôn viên chính phủ Pháp Maud Bregeon khẳng định chính quyền đã giành lại thế chủ động trong việc duy trì trật tự vào cuối tuần qua. Bà thừa nhận những bất bình của người biểu tình cần được lắng nghe, song nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh là điều kiện cần thiết để tiến hành đối thoại.

    Trong khi đó, dư địa tài chính để chính phủ đưa ra thêm nhượng bộ ngày càng hạn hẹp khi nợ công Pháp tiến gần mức 120% GDP. Việc tăng chi cho giáo dục và các chính sách hỗ trợ xã hội cũng đặt ra bài toán cân đối ngân sách trong năm tới.

    Tin liên quan

    Hơn 1.300 người bị bắt giữ, biểu tình có thể tái diễn ở Pháp

    Hơn 1.300 người bị bắt giữ, biểu tình có thể tái diễn ở Pháp

    Bộ Nội vụ Pháp thông tin về các vụ bắt giữ liên quan cuộc biểu tình vào ngày 24.10, trong khi một số nhóm biểu tình và tổ chức công đoàn kêu gọi tiếp tục biểu tình vào cuối tuần tới.

    Đụng độ nổ ra trong cuộc biểu tình mới ở Pháp, gần 1.000 người bị bắt

    Tổng thống Pháp tuyên bố cứng rắn trước làn sóng biểu tình

    Khám phá thêm chủ đề

    pháp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron biểu tình ở Pháp bạo loạn

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận