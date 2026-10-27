Tổng thống Pháp ra thông điệp mới giữa làn sóng biểu tình

Phát biểu tại TP.Marseille ngày 26.10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã yêu cầu chính phủ đưa ra các giải pháp đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của người biểu tình, sau nhiều tuần bất ổn liên quan chi phí sinh hoạt và chất lượng dịch vụ công.

"Tôi đã yêu cầu chính phủ đáp ứng những yêu cầu chính đáng, là nguyên nhân sâu xa của phong trào xã hội này", Reuters dẫn lời ông Macron nói trong chuyến thị sát những khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình trước đó.

Tổng thống Emmanuel Macron gặp gỡ lực lượng cảnh sát tại Marseille, miền nam nước Pháp ngày 26.10.2026 ẢNH: AFP

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu dự kiến tổ chức họp báo sau cuộc gặp với đại diện các liên đoàn học sinh trung học, những người yêu cầu tăng nguồn lực cho giáo dục và cải tổ hệ thống tuyển sinh đại học vì cho rằng cơ chế hiện hành còn bất bình đẳng.

Trong số các biện pháp được chính phủ đưa ra có cam kết giới hạn sĩ số tại một số trường trung học, khoản vay 4 tỉ euro để cải tạo cơ sở giáo dục, đầu tư thêm 1 tỉ euro cho các khu học xá đại học và mở 15.000 suất học mới. Chính phủ cũng đề xuất điều chỉnh trợ cấp sinh viên theo lạm phát và thay thế hệ thống tuyển sinh đại học hiện nay vào năm 2028.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray thừa nhận cần giảm áp lực đối với hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, tổng kinh phí thực hiện các biện pháp trên chưa được xác định, trong khi nhu cầu vay nợ gia tăng đang gây khó khăn cho việc xây dựng ngân sách năm tới của Pháp.

Tuy nhiên, đại diện các tổ chức học sinh, sinh viên tuyên bố tiếp tục biểu tình, cho rằng những nhượng bộ hiện tại từ chính phủ Pháp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Phong trào phản đối, khởi đầu từ những bất bình trong lĩnh vực giáo dục, đã lan rộng với sự tham gia của các công đoàn, nhóm hoạt động xã hội và những người từng tham gia phong trào "áo vàng".

Làn sóng biểu tình đã dẫn đến nhiều vụ đụng độ, đập phá tại các thành phố lớn trong những tuần qua tại Pháp, đặc biệt là đợt bạo lực ngày 17.10. Để bảo đảm an ninh cho các cuộc tuần hành ngày 24.10, chính phủ Pháp huy động khoảng 70.000 cảnh sát trên cả nước.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết 1.435 người bị bắt trong các cuộc biểu tình ngày 24.10. Ông đánh giá lực lượng an ninh đã hạn chế được nguy cơ tái diễn bạo lực trên diện rộng, dù vẫn xảy ra một số vụ việc tại Paris, Marseille và Lyon.

Trả lời Đài BFM TV ngày 26.10, ông Nunez thừa nhận có thể tiếp tục xảy ra tình trạng mất an ninh trong các cuộc biểu tình dự kiến ngày 31.10, trùng dịp Halloween. Một đợt huy động biểu tình toàn quốc khác cũng được lên kế hoạch vào ngày 5.11.

Phát ngôn viên chính phủ Pháp Maud Bregeon khẳng định chính quyền đã giành lại thế chủ động trong việc duy trì trật tự vào cuối tuần qua. Bà thừa nhận những bất bình của người biểu tình cần được lắng nghe, song nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh là điều kiện cần thiết để tiến hành đối thoại.

Trong khi đó, dư địa tài chính để chính phủ đưa ra thêm nhượng bộ ngày càng hạn hẹp khi nợ công Pháp tiến gần mức 120% GDP. Việc tăng chi cho giáo dục và các chính sách hỗ trợ xã hội cũng đặt ra bài toán cân đối ngân sách trong năm tới.