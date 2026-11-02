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    Biểu tình cuối tuần ở nhiều nước châu Âu

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Theo AFP, khoảng 320.000 người ngày 31.10 tham gia biểu tình tại Pháp, trong đó có 70.000 người ở thủ đô Paris. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp diễn ra biểu tình vào ngày thứ bảy ở nước này.

    Phần lớn có diễn biến ôn hòa, song đụng độ vẫn xảy ra tại một số nơi. Bộ Nội vụ Pháp ghi nhận 565 người bị bắt trên toàn quốc. Chính phủ cũng thông báo áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm tại một số khu vực trung tâm Paris trong 2 đêm 31.10 và 1.11.

    Biểu tình cuối tuần ở nhiều nước châu Âu - Ảnh 1.

    Cảnh sát làm nhiệm vụ trong cuộc biểu tình ở Paris ngày 31.10

    ẢNH: AP

    Tại Đức, các cuộc biểu tình diễn ra ở hơn 30 thành phố, trong đó có Berlin và Frankfurt, với những yêu cầu liên quan đầu tư cho trường học, nhà ở và bảo vệ khí hậu, theo NBC News. Nhiều cuộc biểu tình khác cũng được ghi nhận tại Rome (Ý), Madrid (Tây Ban Nha), Lisbon (Bồ Đào Nha) và Brussels (Bỉ) vào cuối tuần qua.

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