Theo Reuters, cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 22.11 tại thao trường Rudninkai, phía đông nam Lithuania và gần biên giới Belarus, trong khuôn khổ cuộc tập trận Lá chắn tự do - cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Đức tại Lithuania.

Giới chức Đức và Ukraine quan sát UAV cảm tử Geran-2 tại Kyiv, Ukraine ngày 22.8.2026 ẢNH: REUTERS

Tại thao trường, trung tướng Christian Freuding, Tư lệnh lục quân Đức, trực tiếp theo dõi các UAV cảm tử do 2 công ty quốc phòng Đức Helsing và Stark sản xuất lao xuống đánh trúng mục tiêu là xe tăng chiến đấu chủ lực. Các UAV được trang bị đầu đạn không hoạt động nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thử nghiệm.

Đây là bước tiến đáng kể trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực quân sự của quân đội Đức. Đức chỉ mới quyết định mua UAV cảm tử vào năm 2025, sau nhiều năm tranh cãi về việc mua sắm loại vũ khí này.

Theo Euro News, UAV cảm tử, còn gọi là đạn tuần kích, có thể bay trên không để tìm kiếm, theo dõi mục tiêu trước khi lao xuống tấn công và tự phá hủy. Loại vũ khí tương đối rẻ nhưng có khả năng phá hủy khí tài đắt tiền. Công nghệ này đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng sau khi được sử dụng rộng rãi trên chiến trường Ukraine.

Gần đây, quân đội Đức cũng thử nghiệm hệ thống Clarity của Helsing, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhanh chóng xử lý dữ liệu từ vệ tinh, UAV và các cảm biến, qua đó hỗ trợ xác định mục tiêu và đề xuất phương án tác chiến. Tướng Freuding đánh giá cả UAV cảm tử lẫn công nghệ AI đều đóng vai trò thiết yếu trong chiến tranh hiện đại.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra khi Berlin đẩy nhanh kế hoạch triển khai thường trực một lữ đoàn thiết giáp tại Lithuania, cam kết được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đưa ra từ năm 2023.

Theo kế hoạch, Lữ đoàn thiết giáp số 45 sẽ có khoảng 5.000 binh sĩ cùng 2.000 phương tiện quân sự, bao gồm hàng chục xe tăng, khi hoàn tất triển khai vào cuối năm 2027. Hiện khoảng 1.800 quân nhân Đức đã có mặt tại Lithuania, chủ yếu đóng tại Rudninkai và Rukla.

Kaliningrad báo động phòng không, Lithuania bác bỏ liên quan

Động thái này nằm trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của Đức sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Đức đã cam kết đầu tư hàng trăm tỉ euro để hiện đại hóa quân đội, sau nhiều thập niên hạn chế chi tiêu quốc phòng.

Giới chức NATO nhiều lần cảnh báo Nga có thể đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ các nước thành viên từ năm 2029. Tuy nhiên, giới chức Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc có ý định tấn công NATO, đồng thời chỉ trích việc liên minh này tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga.