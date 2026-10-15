Đức xét xử sĩ quan Ukraine nghi phạm 'tội ác chiến tranh' trong vụ nổ Nord Stream

Theo The Guardian, phiên tòa xét xử ông Serhii Kuznetsov (50 tuổi) bắt đầu ngày 14.10 tại thành phố Hamburg (Đức). Ông Kuznetsov, sĩ quan đặc nhiệm Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ nổ đường ống Nord Stream năm 2022, bị cáo buộc là đồng phạm tội ác chiến tranh liên quan việc tham gia thực hiện hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự, gây nổ, hủy hoại tài sản và làm gián đoạn các dịch vụ công cộng.

Ông Serhii Kusnetzow (giữa) tham dự phiên tòa ở Hamburg, Đức ngày 14.10.2026 ẢNH: REUTERSS

Theo cáo trạng, ông Kuznetsov bị nghi chỉ huy nhóm 6 người, gồm 4 thợ lặn biển sâu, một chuyên gia chất nổ và một thuyền trưởng, sử dụng du thuyền thuê để tiếp cận khu vực gần đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhóm này được cho là đã chỉ đạo đặt ít nhất 4 thiết bị nổ, mỗi thiết bị nặng tới 27 kg, ở độ sâu khoảng 80 m dưới biển Baltic.

Các vụ nổ ngày 26.9.2022 gây hư hại nghiêm trọng hệ thống đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nối Nga với Đức. Nord Stream 1 từng là tuyến cung cấp khí đốt quan trọng từ Nga sang Đức trước khi Moscow ngừng vận chuyển vào tháng 8.2022. Trong khi đó, Nord Stream 2 chưa từng đi vào hoạt động do Berlin đình chỉ quá trình cấp phép ngay trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Hồi tháng 7, các công tố viên Đức cáo buộc vụ phá hoại được thực hiện theo chỉ đạo từ các cơ quan nhà nước Ukraine, nhằm ngăn chặn lâu dài nguồn cung khí đốt Nga sang châu Âu, qua đó hạn chế nguồn thu mà Moscow có thể sử dụng để tài trợ cho chiến dịch quân sự.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Kuznetsov đều phủ nhận liên quan đến vụ việc. Nhóm luật sư của ông Kuznetsov cũng yêu cầu đình chỉ phiên tòa, cho rằng thân chủ đang bị đối xử như một "quân tốt trên bàn cờ" và gặp bất lợi trong việc tự bào chữa do những hạn chế về tiết lộ thông tin quân sự.

Theo các luật sư, ông Kuznetsov đã bị giam giữ gần như hoàn toàn trong phòng biệt giam suốt 11 tháng. Họ cũng bác bỏ lập luận coi Nord Stream đơn thuần là cơ sở hạ tầng dân sự, cho rằng hệ thống đường ống này là "vũ khí trong tay người Nga".

Ông Kuznetsov bị bắt tại Ý vào tháng 8.2025 và dẫn độ sang Đức vào tháng 11 cùng năm. Một nghi phạm khác là ông Volodymyr Zhuravlyov, cũng đang phản đối yêu cầu dẫn độ sang Đức và phủ nhận liên quan vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

Tòa án tại Hamburg đã bác đề nghị tham gia phiên tòa với tư cách đồng nguyên đơn từ phía Nga. Tập đoàn Gazprom, chủ sở hữu đường ống dẫn khí Nord Stream 2, lập luận rằng những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng từ vụ nổ là cơ sở để họ tham gia tố tụng. Tuy nhiên, tòa án cho rằng dù chi phí sửa chữa rất lớn, việc khôi phục hệ thống đường ống không phải là bất khả thi về mặt kinh tế.

Điện Kremlin ngày 12.10 bày tỏ kỳ vọng phiên tòa tại Đức sẽ diễn ra khách quan, làm rõ danh tính những người trực tiếp thực hiện cũng như các cá nhân đứng sau chỉ đạo vụ phá hoại Nord Stream năm 2022. Nga lâu nay coi các vụ nổ là hành động phá hoại có chủ đích và nhiều lần kêu gọi điều tra toàn diện để xác định những bên chịu trách nhiệm, theo Reuters.

Vụ xét xử diễn ra trong bối cảnh Đức là một trong những quốc gia viện trợ chủ chốt cho Ukraine, khiến những cáo buộc về vai trò của Kyiv trở thành vấn đề nhạy cảm. Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và đảng Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) đều kêu gọi khôi phục các đường ống Nord Stream. Riêng AfD còn viện dẫn vụ phá hoại để phản đối việc Berlin tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Phiên tòa dự kiến tiếp tục vào ngày 27.10, với các phiên xét xử được lên lịch đến ngày 17.12 và có thể kéo dài sang tháng 1.2027.