Tối 23.11 (giờ VN), Hội đồng quản trị (HĐQT) NVIDIA công bố quyết định phục chức cho nhà đồng sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí CEO, hơn 10 ngày sau khi ông Huang từ chức giữa bê bối ngoại tình và nghi vấn trở thành mục tiêu của tình báo nước ngoài.

Ông Trump trực tiếp can thiệp

Quyết định đảo ngược đầy bất ngờ này được đưa ra dưới tác động kết hợp từ Nhà Trắng, thiệt hại tài chính khổng lồ và làn sóng ủng hộ dành cho ông Huang từ một bộ phận nhân viên tập đoàn lẫn giới doanh nhân công nghệ, gồm tỉ phú Elon Musk.

Tổng thống Trump trao Huân chương Khoa học cho tỉ phú Huang hồi tháng 10 Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã trực tiếp thuyết phục HĐQT NVIDIA, trong khi báo chí Mỹ cho rằng Phó tổng thống JD Vance cũng góp sức trong việc đưa ông Huang trở lại. NVIDIA xác nhận đã nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Ông Trump và các quan chức chính quyền khẳng định "phải bảo vệ những thiên tài" và thông báo tới ban lãnh đạo NVIDIA rằng họ không nhận thấy rủi ro an ninh quốc gia nào từ việc ông Huang quay lại điều hành.

Trong thời gian ông Huang rời ghế CEO, giá cổ phiếu NVIDIA giảm mạnh, nối dài đà giảm từ mức đỉnh hồi tháng 10 giữa những lo ngại về triển vọng ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và sự bất ổn trong ban lãnh đạo tập đoàn. Ngay khi tin phục chức được công bố, giá cổ phiếu NVIDIA tăng vọt hơn 32%, sau đó góp phần kéo các chỉ số chứng khoán Mỹ và thị trường công nghệ toàn cầu đi lên, theo AFP.

Quốc hội vào cuộc

Việc Nhà Trắng tác động vào quyết định nhân sự của một tập đoàn tư nhân đang vướng bê bối đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ đảng Dân chủ lẫn một số nghị sĩ đảng Cộng hòa. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố sẽ dùng toàn bộ thẩm quyền để điều tra bất kỳ hành vi sai trái tiềm tàng nào của chính quyền Tổng thống Trump, ông Jensen Huang, các lãnh đạo NVIDIA hay những ai "đánh đổi an ninh quốc gia để lấy lợi ích tài chính". Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Curtis chất vấn công khai vì sao HĐQT NVIDIA lại thay đổi quyết định chỉ sau một tuần và các quan chức chính quyền đã dựa trên cơ sở nào để kết luận "không có rủi ro an ninh" từ việc phục chức cho ông Huang.

Dù đã mở cuộc điều tra nội bộ nhưng NVIDIA và ông Huang cũng đang đối diện với một loạt cuộc điều tra từ các cơ quan hành pháp và quốc hội. Theo Reuters, ông Huang dự kiến tham gia cuộc phỏng vấn kín với các ủy ban thuộc Hạ viện ngày 1.12 và điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện ngày 3.12.

Mặt khác, các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tiếp tục thúc đẩy việc giám sát chặt chẽ hơn đối với xuất khẩu chip AI tiên tiến và mối quan hệ kinh doanh của NVIDIA với các khách hàng Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren, người dự kiến trở thành Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng 1.2027, cho rằng HĐQT của NVIDIA vẫn còn nợ quốc hội câu trả lời về việc công ty tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.