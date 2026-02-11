Nghĩa tình đất liền gửi Trường Sa qua sóng cầu truyền hình trực tiếp

Chiều 11.2, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa (phường Nha Trang), chương trình Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa diễn ra trang trọng.

Tham dự chương trình có ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đặc khu Trường Sa.



Chương trình cầu truyền hình chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kết nối đất liền với 3 đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Đá Tây ẢNH: B.D

Kết nối với đảo Sinh Tồn, cách đất liền khoảng 320 hải lý, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành giao lưu, thăm hỏi công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026. Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo, báo cáo đảo đã tiếp nhận đầy đủ quà tặng, hàng hóa, lương thực, thực phẩm, tổ chức nhiều hoạt động đón xuân như hội thi bánh chưng xanh, trang trí, văn hóa văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, chúc tết đảo Trường Sa ẢNH: B.D

Chương trình có khoảnh khắc xúc động khi chị Lê Thị Kim Thi (36 tuổi), công dân tình nguyện ra đảo Sinh Tồn, cùng chồng và hai con được gặp gỡ cha mẹ là ông Lê Văn Tình và bà Phạm Thị Phương (xã Cam Lâm, Khánh Hòa) qua màn hình. Nhìn thấy gia đình con gái khỏe mạnh nơi đảo xa, ông Tình cho biết gia đình hạnh phúc khi con cháu góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà cho 10 gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác, sinh sống tại đặc khu Trường Sa ẢNH: B.D

Tại điểm cầu đảo Đá Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong giao lưu với trung tá Trần Văn Phúc, Chỉ huy trưởng đảo. Chương trình kết nối với hạ sĩ Phan Văn Thanh, sinh viên năm 2 Trường ĐH Nha Trang, tình nguyện nhập ngũ và ra đảo từ tháng 7.2025, lần đầu đón tết xa gia đình.

Chia sẻ với cha mẹ là ông Phan Văn Khoa và bà Đặng Thị Thanh Giang (phường Bắc Nha Trang), anh Thanh cho biết dù xa gia đình nhưng cảm thấy hạnh phúc, vinh dự về tình đoàn kết quân dân nơi tuyến đầu.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trao học bổng cho 10 học sinh là con cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu Trường Sa ẢNH: B.D

Tại điểm cầu đảo Trường Sa, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành giao lưu với trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo. Trung tá Quỳnh cho biết quân dân trên đảo rất vui mừng, xúc động khi nhận lời chúc tết của lãnh đạo tỉnh, hứa tổ chức vui xuân đón tết với phương châm sẵn sàng cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Gửi lời chúc tết, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh thông điệp "tất cả vì Trường Sa thân yêu": "Tiếng sóng Trường Sa và nhịp đập đất liền luôn hòa chung một nhịp. Dù cách trở về địa lý, nhưng Trường Sa luôn ở trong lòng Khánh Hòa, luôn ở trong lòng cả nước".

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, trao biểu trưng ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ vì biển, đảo Việt Nam ẢNH: B.D

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà cho 10 gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác, sinh sống tại đặc khu Trường Sa; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trao học bổng cho 10 học sinh là con cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu Trường Sa.