Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Nghĩa tình đất liền gửi Trường Sa qua sóng cầu truyền hình trực tiếp

Bá Duy
Bá Duy
11/02/2026 21:37 GMT+7

Chương trình cầu truyền hình chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kết nối đất liền với 3 đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Đá Tây đã mang đến những khoảnh khắc xúc động, tiếp thêm niềm tin cho quân dân đang vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chiều 11.2, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa (phường Nha Trang), chương trình Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa diễn ra trang trọng.

Tham dự chương trình có ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đặc khu Trường Sa.

Nghĩa tình đất liền gửi Trường Sa qua sóng cầu truyền hình trực tiếp- Ảnh 1.

Chương trình cầu truyền hình chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kết nối đất liền với 3 đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Đá Tây

ẢNH: B.D

Kết nối với đảo Sinh Tồn, cách đất liền khoảng 320 hải lý, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành giao lưu, thăm hỏi công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026. Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo, báo cáo đảo đã tiếp nhận đầy đủ quà tặng, hàng hóa, lương thực, thực phẩm, tổ chức nhiều hoạt động đón xuân như hội thi bánh chưng xanh, trang trí, văn hóa văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian.

Nghĩa tình đất liền gửi Trường Sa qua sóng cầu truyền hình trực tiếp- Ảnh 2.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, chúc tết đảo Trường Sa

ẢNH: B.D

Chương trình có khoảnh khắc xúc động khi chị Lê Thị Kim Thi (36 tuổi), công dân tình nguyện ra đảo Sinh Tồn, cùng chồng và hai con được gặp gỡ cha mẹ là ông Lê Văn Tình và bà Phạm Thị Phương (xã Cam Lâm, Khánh Hòa) qua màn hình. Nhìn thấy gia đình con gái khỏe mạnh nơi đảo xa, ông Tình cho biết gia đình hạnh phúc khi con cháu góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa tình đất liền gửi Trường Sa qua sóng cầu truyền hình trực tiếp- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà cho 10 gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác, sinh sống tại đặc khu Trường Sa

ẢNH: B.D

Tại điểm cầu đảo Đá Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong giao lưu với trung tá Trần Văn Phúc, Chỉ huy trưởng đảo. Chương trình kết nối với hạ sĩ Phan Văn Thanh, sinh viên năm 2 Trường ĐH Nha Trang, tình nguyện nhập ngũ và ra đảo từ tháng 7.2025, lần đầu đón tết xa gia đình.

Chia sẻ với cha mẹ là ông Phan Văn Khoa và bà Đặng Thị Thanh Giang (phường Bắc Nha Trang), anh Thanh cho biết dù xa gia đình nhưng cảm thấy hạnh phúc, vinh dự về tình đoàn kết quân dân nơi tuyến đầu.

Nghĩa tình đất liền gửi Trường Sa qua sóng cầu truyền hình trực tiếp- Ảnh 4.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trao học bổng cho 10 học sinh là con cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu Trường Sa

ẢNH: B.D

Tại điểm cầu đảo Trường Sa, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành giao lưu với trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo. Trung tá Quỳnh cho biết quân dân trên đảo rất vui mừng, xúc động khi nhận lời chúc tết của lãnh đạo tỉnh, hứa tổ chức vui xuân đón tết với phương châm sẵn sàng cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Gửi lời chúc tết, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh thông điệp "tất cả vì Trường Sa thân yêu": "Tiếng sóng Trường Sa và nhịp đập đất liền luôn hòa chung một nhịp. Dù cách trở về địa lý, nhưng Trường Sa luôn ở trong lòng Khánh Hòa, luôn ở trong lòng cả nước".

Nghĩa tình đất liền gửi Trường Sa qua sóng cầu truyền hình trực tiếp- Ảnh 5.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, trao biểu trưng ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ vì biển, đảo Việt Nam

ẢNH: B.D

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà cho 10 gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác, sinh sống tại đặc khu Trường Sa; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trao học bổng cho 10 học sinh là con cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu Trường Sa.

Tin liên quan

Chiến sĩ Trường Sa trao quà tết, tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển

Chiến sĩ Trường Sa trao quà tết, tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển

Tàu cá của tỉnh Gia Lai vào đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa) bổ sung nhu yếu phẩm trong dịp tết đã được các cán bộ, chiến sĩ trên đảo trao quà động viên ngư dân yên tâm đón tết trên biển.

Khám phá thêm chủ đề

Trường Sa đặc khu Trường Sa Khánh Hòa cầu truyền hình Tết nguyên đán 2026 Trao Quà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận