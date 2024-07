Trong hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (25 - 26.7.2024), thời tiết Hà Nội lúc nắng như đổ lửa, lúc lại mưa như trút nước. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn không thể làm lung lay tinh thần tận hiến, phục vụ hết mình của lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện.

Nghĩa tình trong Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cứ 5 giờ 30 phút sáng, hơn 4.000 thanh niên tình nguyện thuộc Thành đoàn thành phố Hà Nội tập trung, điểm danh và di chuyển đến 8 địa điểm được phân công.

Không ai bảo ai, mỗi người một việc, người phát nước, người dẫn đường, người quạt mát, phục vụ cho người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân nghẹn ngào trước nghĩa trang Mai Dịch, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, chia sẻ: "Trong những ngày vừa qua có những lúc nắng gắt, có những lúc mưa bất chợt. Tuy nhiên, với tinh thần cao nhất, với tình cảm đặc biệt dành cho Tổng Bí thư, với sự tri ân, kính trọng của tuổi trẻ thủ đô dành cho Tổng Bí thư, các bạn tình nguyện viên của chúng tôi vượt qua mọi khó khăn và gần như không có sự mệt mỏi trên gương mặt mà đó là sự quyết tâm để hoàn thành tất cả những phần việc của mình để tri ân tới Tổng Bí thư".

Trong suốt thời gian diễn ra Lễ Quốc tang, Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực, làm nhiệm vụ tại những địa bàn trọng điểm. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho Lễ Quốc tang, lực lượng cảnh sát giao thông cũng mang những phần nước phát cho những người đang chờ đợi dưới cái nắng trưa của trời Hà Nội.

Bên cạnh lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện, một số người dân tại thành phố Hà Nội cũng đã tình nguyện phát nước cho người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn người đội nắng, nén đau thương chờ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26.7, thời tiết Hà Nội có thời điểm lên tới 40 độ C. Chứng kiến cảnh nhiều người ngất xỉu, mệt mỏi dưới thời tiết nắng nóng, anh Đào Trung Thắng (chủ quán ăn trên đường Hồ Tùng Mậu) đã huy động anh em trong nhà và hàng xóm cùng ra phát nước cho người dân.

Trong ngày đất nước mất đi nhà lãnh đạo lỗi lạc, những hành động của lực lượng hỗ trợ, thanh niên tình nguyện đã góp phần giúp người dân xoa dịu nỗi buồn.

Lực lượng tình nguyện viên tham gia phân luồng giao thông tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19.7.2024, hưởng thọ 80 tuổi. Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể trong hai ngày 25 và 26.7.

15 giờ ngày 26.7, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức bắt đầu. Đội nghi lễ nâng linh cữu Tổng Bí thư và tiến hành nghi thức hạ huyệt trước sự chứng kiến của gia đình Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia tay vợ con, chia tay đồng chí, chia tay nhân dân, những người kính trọng ông để về với thế giới người hiền. Ông đã sống một cuộc đời tận lực, tận trung, tận hiếu, tận hiến với đất nước. Ông ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, đồng chí.