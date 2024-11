Nghịch lý xuất khẩu tỉ USD nhưng thua lỗ rình rập của ngành điều

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vì một số lý do khách quan, doanh nghiệp không thể xuất khẩu được sản phẩm, và có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng tiêu thụ nội địa, hay sang nhượng cho nhà máy khác. Vấn đề là nguyên liệu nhập khẩu được miễn thuế để chế biến tái xuất, còn chuyển mục đích khác thì điều 14 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật An toàn thực phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền của VN đưa vào danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào VN. Trong khi đó, các nước châu Phi không nằm trong danh sách này nên không được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm khi nhập khẩu. Do đó, mặt hàng điều thô nhập khẩu từ các nước châu Phi chỉ được phép làm thủ tục theo loại hình sản xuất xuất khẩu mà không được tiêu thụ nội địa dù với bất cứ lý do gì. Nếu vi phạm, có thể bị khép vào tội buôn lậu, và đã không ít doanh nghiệp, doanh nhân bị khởi tố, phải vào vòng lao lý do vi phạm quy định này.

Ông Nguyễn Văn Lịch (Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước)