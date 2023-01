Nghiêm cấm hát quan họ 'ngửa nón nhận tiền' tại hội Lim

Sau vài năm phải tạm dừng vì dịch Covid-19, hội Lim năm 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 2 - 3.2 (tức ngày 12 và 13 tháng giêng năm Quý Mão), tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là TT.Lim (H.Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), xã Nội Duệ (H.Tiên Du) và xã Liên Bão (H.Tiên Du).

thu hương

H.Tiên Du đã thành lập Ban chỉ đạo lễ hội vùng Lim xuân Quý Mão năm 2023. Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp làm mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông.

Kế hoạch tổ chức hội Lim của Ban chỉ đạo lễ hội vùng Lim xuân Quý Mão nêu rõ: "Ngăn chặn và giải quyết các trường hợp ăn xin, ăn mày tại khu vực lễ hội; thực hiện công tác kiểm tra phòng dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát giá cả tại khu vực lễ hội; nghiêm cấm các dịch vụ điện tử, các trò chơi dùng loa có công suất lớn hoạt động tại địa điểm gần trung tâm lễ hội.

Đặc biệt, nghiêm cấm tất cả các hình thức hát quan họ "ngửa nón nhận tiền"; khuyến khích các điểm hát quan họ dùng nhạc cụ dân tộc; không hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng, loại nhạc khác không phù hợp...".

Ban chỉ đạo yêu cầu việc tổ chức phần lễ phải theo nghi thức truyền thống, đảm bảo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương; ngăn chặn, bài trừ sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa có nội dung xấu.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, chỉ đạo tổ chức các hoạt động của lễ hội với tinh thần vui tươi, thiết thực, đảm bảo tính trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm.

Theo chương trình, hội Lim xuân Quý Mão năm 2023 bao gồm cả phần lễ và hội. Cụ thể, ở phần lễ, từ 8 giờ ngày 2.2 (tức ngày 12 tháng giêng) sẽ tổ chức lễ dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng tướng công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim.

Phần hội diễn ra tại trung tâm đồi Lim, ban ngày tổ chức hát quan họ tại các lán trại quan họ (12 lán) và trên sân khấu của lễ hội; cùng các trò chơi dân gian, như: tổ tôm điếm, thư pháp, hội thơ. Buổi tối diễn ra chương trình văn nghệ biểu diễn tại sân khấu chính của lễ hội.

Năm nay, tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương tổ chức nghi lễ cắt băng khánh thành hồ điều hòa Vân Tương; cùng các trò chơi dân gian, như: đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, múa rồng, múa lân…; các hoạt động văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí…. Buổi tối, chương trình văn nghệ do Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn sẽ diễn ra tại sân khấu chính của lễ hội.

Ở các khu vực khác cũng diễn ra nhiều hoạt động phong phú, như: thi cờ người, bóng chuyền hơi tại đình Lũng Giang; tổ chức các canh hát quan họ truyền thống tại các điểm truyền thống và tại các gia đình nghệ nhân...

Ngày 3.2 (tức ngày 13 tháng giêng), phần lễ diễn ra từ 7 giờ 30 với nghi thức rước sắc từ đình làng Đình Cả sang đình làng Lộ Bao và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền, chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, xã Liên Bão, TT.Lim.

Phần hội sẽ diễn ra tại trung tâm quảng trường đồi Lim. Ban ngày, sẽ tổ chức hát giao lưu, hát đối đáp quan họ tại các lán trại quan họ và trên sân khấu chính phục vụ du khách; thi tổ tôm điếm; thư pháp, hội thơ. Buổi tối, tổ chức hát giao lưu, hát đối đáp quan họ tại các lán trại quan họ và trên sân khấu chính phục vụ du khách.

Tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương, ban ngày tổ chức các trò chơi dân gian, như: đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, múa rồng, múa lân…; tổ chức các hoạt động văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí…. Buổi tối là chương trình văn nghệ hát quan họ dưới thuyền…