Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, được Quốc hội thông qua hôm nay 21.11. Luật có hiệu lực thi hành từ 1.7.2027, trừ một số nội dung có thời điểm áp dụng riêng.

Các nội dung sửa đổi tập trung vào 6 nhóm chính sách: mở rộng, làm rõ khái niệm và phạm vi các sản phẩm thuốc lá; tăng cường các hành vi bị nghiêm cấm; kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước; kiểm soát hoạt động trưng bày và kinh doanh thuốc lá; bảo đảm môi trường không khói thuốc; tăng cường bảo vệ trẻ em và người chưa đủ 18 tuổi.

Không được bán nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo Bộ Y tế, luật bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bán buôn, bán lẻ thuốc lá: không được bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá. Đây là biện pháp quan trọng nhằm tăng trách nhiệm của người bán, không chỉ dừng lại ở việc nghiêm cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi mà còn đặt ra yêu cầu kiểm tra, xác minh độ tuổi người mua trước khi thực hiện giao dịch.

Luật cũng bổ sung quy định nghiêm cấm các hành vi: vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm, xâm hại người yêu cầu, nhắc nhở, phản ánh, tố giác hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Qua đó, tăng cường bảo vệ người thực hiện quyền phản ánh, tố giác và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng môi trường không khói thuốc.

Nghiêm cấm bán, quảng cáo, khuyến mại thuốc lá qua nền tảng thương mại điện tử

Đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường điện tử, luật nghiêm cấm bán thuốc lá qua nền tảng thương mại điện tử và các phương thức giao dịch điện tử khác, trừ trường hợp giao dịch, ký kết hợp đồng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Đồng thời, luật mới sửa đổi cũng nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá trực tiếp và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử.

Với quy định mới trong chính sách kiểm soát thuốc lá tại điểm bán, luật nghiêm cấm trưng bày thuốc lá, bao bì thuốc lá, hình ảnh thuốc lá, nhãn thuốc lá nhằm nhận diện thuốc lá tại địa điểm phân phối, bán buôn, bán lẻ thuốc lá và trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức trưng bày theo quy định của pháp luật về thương mại, trừ trường hợp được phép trưng bày do Chính phủ quy định.

Quy định này nhằm hạn chế việc sử dụng bao bì, hình ảnh, nhãn hiệu và các hình thức trưng bày để thu hút sự chú ý và kích thích nhu cầu tiêu dùng thuốc lá, đặc biệt đối với trẻ em, thanh thiếu niên và những người chưa từng sử dụng thuốc lá.

Luật có các quy định kiên quyết ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới.