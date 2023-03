Nghiêm trị hành vi bạo hành trẻ

Như Thanh Niên thông tin, Công an H.Thường Tín (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) cùng trú TT.Phú Minh (H.Phú Xuyên, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người. An và Lành là 2 bảo mẫu đã bạo hành khiến bé P.T.Đ (17 tháng tuổi, trú xã Vạn Điểm, H.Thường Tín) tử vong.



Bị can Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành tại cơ quan điều tra. Đây là 2 bảo mẫu đã bạo hành khiến bé Đ. tử vong

Bước đầu, Công an H.Thường Tín xác định sáng 23.2, bé Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành để gửi. Khoảng 9 giờ cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài. Lúc này, Lành bực tức nên bế Đ. lên rồi ném xuống khiến đầu Đ. đập xuống nền nhà. Sau đó, Lành tiếp tục tát nạn nhân. An thấy vậy cũng dùng chân đạp vào bụng, ngực và đá vào đầu cháu bé. Khoảng 16 giờ ngày 23.2, bố Đ. đến đón thì Lành và An nói cháu tự ngã. Những ngày sau, Đ. vẫn được gia đình đưa đến lớp gửi.

Đến sáng 26.2, thấy bé Đ. khóc, An tiếp tục dùng chân đạp vào bụng bé khiến bé bất tỉnh. Sau đó An và Lành gọi gia đình đến và cùng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Đến chiều 2.3, Đ. tử vong. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên án mạnh mẽ hành vi bạo hành trẻ, mong pháp luật xử nghiêm hai bảo mẫu này. "Không thể tưởng tượng nổi, trông giữ trẻ lại có hành động dã man như vậy của hai người được tạm gọi là cô giáo. Cần xử lý nghiêm", BĐ Phuong Nguyen bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Lieu Lam ý kiến: "Phải nói rằng quá dã man. Là những người làm bố làm mẹ quá đau xót thương cháu Đ., xin chân thành chia buồn cùng gia đình cháu. Pháp luật cần những bản án nghiêm khắc cho những bảo mẫu hành hạ trẻ em".

Còn BĐ Song Giang viết: "Hai cô bảo mẫu này không có tình thương trẻ lại giữ con người ta. Hành hạ dã man trẻ đến tử vong, trẻ con nào có tội tình gì. Cần bản án nghiêm khắc cho hành vi tàn nhẫn này".

"Cô giáo như mẹ hiền, còn hai người này tàn nhẫn, độc ác đến tận cùng rồi. Họ cần phải nhận mức án cao nhất đối với tội trạng của họ", BĐ Ng. Uyên nêu quan điểm.

Không chỉ kịch liệt phản đối, căm phẫn hành động thô bạo, đánh đập người khác, đặc biệt ở đây là trẻ em không biết gì, BĐ mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh và có giải pháp để không còn những chuyện đau lòng như thế này xảy ra. "Trẻ em là thiên thần, là mầm non của đất nước, làm nghề giữ trẻ, chăm sóc trẻ phải xuất phát từ sự yêu thương, nếu không hãy làm công việc khác. Vụ việc xảy ra thật đau xót, cần phải xử lý vụ việc thật nghiêm khắc, thích đáng dành cho hai cô giữ trẻ để làm gương. Chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra chặt chẽ các cơ sở giữ trẻ, nhất là nghiêm trị các cơ sở giữ trẻ chui, không đăng ký giấy phép để tránh những vụ việc đau lòng xảy ra", BĐ R.Na ý kiến.

Tương tự, BĐ Quang Hòa viết: "Làm nghề chăm trẻ trước hết phải có tình thương với trẻ, yêu trẻ. Nếu cảm thấy không có các đức tính này thì không nên làm nghề chăm trẻ. Khuyên...!".

"Quá nghiệt ngã! Tại sao những chuyện bạo hành khủng khiếp như thế này lại xảy ra? Cần quản lý chặt hơn hoạt động trông giữ trẻ", BĐ Tú Minh đề nghị.

"Đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ bị bạo hành dã man như vậy. Hai bảo mẫu này sẽ phải nhận hình phạt nghiêm minh của pháp luật cho hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, tôi cũng như bất kỳ phụ huynh nào khác đều mong cơ quan quản lý liên quan có giải pháp triệt để để không còn những hậu quả đau lòng như thế này. Các bậc phụ huynh cũng phải thường xuyên (có thể nói mỗi ngày) để ý quan sát nhằm phát hiện các biểu hiện khác thường của con mà có động thái can thiệp kịp thời", BĐ Mai Phương ý kiến.

* Đối xử tàn bạo với trẻ em là hành vi mất nhân tính! Khai Nguyen * Sự việc như vậy đã xảy ra quá nhiều nhưng biện pháp xử phạt chưa đủ để răn đe nên nhiều người vẫn không biết sợ. Dai Hai * Hành hạ một đứa trẻ cho tới chết, giờ mới hối hận, trước khi làm sao không nghĩ tới hậu quả, mong pháp luật xử lý nghiêm. Duc Thang