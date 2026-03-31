Nghiên cứu mới: Nhiễm Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận

Cụ thể, so với cúm mùa, người từng mắc Covid-19 có nguy cơ tổn thương thận cấp cao gấp 2,3 lần, nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao gấp 1,4 lần và cũng có khả năng suy thận cao gấp 4,7 lần, theo phân tích dữ liệu của hơn 3 triệu bệnh nhân đăng trên tạp chí Communications Medicine (Anh).

Covid-19 làm tăng nguy cơ tổn thương thận

“Tuy đã bước vào giai đoạn hậu đại dịch, nghiên cứu cho thấy tiền sử Covid-19 là một biến số quan trọng khi đánh giá tác động lâu dài của loại nhiễm trùng này lên chức năng thận”, Yue Zhang, tiến sĩ dịch tễ học tại Penn State (Mỹ) - tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu của hơn 3 triệu người trưởng thành (không mắc bệnh thận) trong độ tuổi lao động tại Mỹ. Người tham gia được chia thành 3 nhóm: Từng mắc Covid-19; từng mắc cúm nhưng không mắc Covid-19 và chưa từng mắc cả hai. Nhóm mắc cúm được đưa vào để xem liệu tổn thương thận có phải là hậu quả chung của nhiễm virus hô hấp hay đặc trưng riêng của Covid-19.

Theo nghiên cứu, so với cúm mùa, người từng mắc Covid-19 có nguy cơ tổn thương thận cấp cao gấp 2,3 lần

Nhóm nghiên cứu theo dõi người tham gia trong khoảng 180 - 540 ngày để ghi nhận sự xuất hiện mới của tổn thương thận cấp, bệnh thận mạn và bệnh thận giai đoạn cuối cần lọc máu hoặc ghép thận.

Theo các nhà nghiên cứu, 2 loại virus đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thận, nhưng tác động của cúm thường nhẹ và tạm thời. Ngược lại, Covid-19 gây ảnh hưởng kéo dài hơn, làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp (có thể xảy ra trong vài giờ đến vài ngày) cũng như bệnh thận mạn và bệnh thận giai đoạn cuối.

Người bị tiểu đường, tăng huyết áp cần đặc biệt cẩn trọng

Một số nghiên cứu khác đã chỉ ra các cơ chế có thể giải thích vì sao SARS-CoV-2, virus gây Covid-19, có thể “nhắm” vào thận, khiến cơ quan này dễ bị tổn thương.

SARS-CoV-2 có thể gây hại thận vì tế bào thận có nhiều “cửa ngõ” (thụ thể) để virus bám vào và xâm nhập. Đồng thời, thận còn tạo ra các enzyme hỗ trợ virus đi vào tế bào dễ hơn. Nhờ đó, virus có thể tấn công trực tiếp thận và làm tăng nguy cơ tổn thương cơ quan này sau khi nhiễm Covid-19.

“Những người từng mắc Covid-19 cần được theo dõi chức năng thận thường xuyên và kéo dài hơn để phát hiện sớm và can thiệp dự phòng. Điều này đặc biệt quan trọng với người có yếu tố nguy cơ sẵn như tiểu đường và tăng huyết áp”, Nasr Ghahramani, Giáo sư y học và khoa học y tế công cộng tại Penn State, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Nhóm nghiên cứu dự định tiếp tục hoàn thiện mô hình học máy và có thể phát triển một ứng dụng hỗ trợ bác sĩ nhận diện sớm bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh thận, theo Penn State Health (Mỹ).