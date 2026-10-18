Nghiên cứu: Ngủ thêm cuối tuần có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy những người ngủ nhiều hơn vào cuối tuần có khả năng mắc tăng huyết áp thấp hơn, so với những người duy trì lịch ngủ đều đặn nhưng đôi khi ngủ không đủ giấc, theo Prevention (Mỹ).

Nghiên cứu phát hiện điều gì?

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu sức khỏe của gần 41.000 người trưởng thành tại Hàn Quốc, thu thập từ Khảo sát quốc gia về sức khỏe và dinh dưỡng Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2023. Họ xem xét sự khác biệt về thời lượng ngủ giữa ngày làm việc và ngày nghỉ, sau đó đối chiếu với tình trạng tăng huyết áp ở những người tham gia.

Theo tác giả nghiên cứu, ngủ thêm khoảng 1 giờ 26 phút vào những ngày nghỉ liên quan đến khả năng mắc tăng huyết áp thấp hơn khoảng 9% ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Kết quả cho thấy những người ngủ bù vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ có khả năng mắc tăng huyết áp thấp hơn.

Bà Nawon Lee, Trường cao đẳng Y khoa, Đại học Korea (Hàn Quốc), tác giả nghiên cứu, cho biết: “Ngủ thêm khoảng 1 giờ 26 phút vào những ngày không làm việc có liên quan đến khả năng mắc tăng huyết áp thấp hơn khoảng 9%”.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ tìm thấy mối liên hệ giữa việc ngủ thêm cuối tuần và khả năng mắc tăng huyết áp thấp hơn, chứ chưa chứng minh được mối quan hệ nhân quả. Tác giả cũng lưu ý cần có thêm nghiên cứu để làm rõ mối liên hệ này.

Vì sao ngủ thêm cuối tuần có thể giúp kiểm soát huyết áp?

Bác sĩ Bharat Sangani, chuyên khoa tim mạch tại Mỹ, người không tham gia nghiên cứu, giải thích rằng giấc ngủ tạo cơ hội để hệ tim mạch phục hồi. Trong giấc ngủ bình thường, chất lượng tốt, huyết áp và nhịp tim thường giảm xuống. Nếu ngủ không đủ hoặc giấc ngủ bị gián đoạn, các hệ thống trong cơ thể có thể vẫn hoạt động ở mức cao hơn, làm ảnh hưởng đến sự giảm huyết áp có lợi vào ban đêm.

“Một giả thuyết là ngủ thêm giúp cơ thể phục hồi sau tình trạng thiếu ngủ trong tuần, qua đó làm giảm phần nào hoạt động của hệ thần kinh - yếu tố có thể khiến huyết áp tăng”, bác sĩ Sangani cho hay.

Theo ông, thiếu ngủ kéo dài còn có thể góp phần gây ra những vấn đề sức khỏe khác, chẳng hạn tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Những tình trạng này cũng có thể khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn. Do đó, giấc ngủ cần được quan tâm tương tự như chế độ ăn uống và tập thể dục.

Không nên cố tình thiếu ngủ trong tuần để ngủ bù cuối tuần

Bà Lee nhấn mạnh rằng kết quả nghiên cứu không có nghĩa mọi người nên chủ động hạn chế thời gian ngủ trong tuần rồi bù lại vào cuối tuần.

“Ngủ bù có thể giúp cơ thể phục hồi phần nào, nhưng chúng ta vẫn nên hướng đến việc ngủ đủ giấc trong suốt cả tuần”, bác sĩ Sangani bổ sung.

Bên cạnh giấc ngủ, bác sĩ khuyến nghị duy trì những thói quen có lợi cho tim mạch như áp dụng chế độ ăn DASH, giảm lượng natri, tập thể dục thường xuyên, giảm cân nếu thừa cân và hạn chế hoặc tránh uống rượu bia.

Việc tự theo dõi huyết áp tại nhà và dùng thuốc đúng theo chỉ định cũng là những phần thiết yếu trong quá trình điều trị. Các thói quen lành mạnh và thuốc điều trị thường phát huy hiệu quả tốt nhất khi được kết hợp phù hợp.

Nhìn chung, cần duy trì những thói quen có lợi cho tim mạch trong sinh hoạt hằng ngày và ngủ đủ giấc mỗi đêm, thay vì chỉ ngủ thêm vào những ngày không phải dậy sớm.