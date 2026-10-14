Nghiên cứu phát hiện bài tập đơn giản có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Nghiên cứu gồm 100 người ít vận động, độ tuổi trung bình 37, có huyết áp tâm thu từ 120 - 140 mmHg. Các nhà nghiên cứu chia người tham gia thành 1 nhóm đối chứng và 4 nhóm tập luyện, thử nghiệm kéo dài 8 tuần.

Những người thuộc các nhóm tập luyện được yêu cầu thực hiện 4 lần ngồi dựa tường trong mỗi buổi tập, nghỉ 2 phút giữa các lần tập, với tần suất 3 buổi/tuần. Tuy nhiên sau 4 tuần, chỉ một nhóm tiếp tục duy trì lịch tập này; các nhóm còn lại ngừng tập hoặc giảm tần suất xuống còn 1 - 2 buổi/tuần.

Huyết áp, nhịp tim và một số chỉ số khác lần lượt được đo khi bắt đầu nghiên cứu và sau 4 tuần, 8 tuần, theo Health.

Động tác ngồi dựa tường giúp rèn luyện cơ tứ đầu đùi, cơ gân kheo và các nhóm cơ khác ở phần thân dưới ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Thường xuyên tập ngồi dựa tường có lợi cho huyết áp

Sau 8 tuần, huyết áp tâm thu giảm trung bình 6,56 mmHg ở nhóm tập 1 buổi/tuần và 6,95 mmHg ở nhóm tập 2 buổi/tuần. Nhóm duy trì tập 3 buổi/tuần ghi nhận mức giảm lớn nhất, khoảng 13,73 mmHg so với ban đầu.

Giáo sư - tiến sĩ Jim Wiles, Đại học Canterbury Christ Church (Anh), một trong những tác giả nghiên cứu, cho biết nhóm tập 3 buổi/tuần còn được ghi nhận những cải thiện ở một số chỉ số phản ánh chức năng mạch máu và khả năng điều hòa hoạt động tim mạch. Ngược lại, nhóm ngừng tập có huyết áp tăng trở lại sau khi đã giảm trong giai đoạn đầu.

Theo ông Wiles, nghiên cứu này bổ sung bằng chứng cho thấy các bài tập đẳng trường - nhóm bài tập với động tác giữ nguyên tư thế (isometric) - có thể giúp giảm huyết áp. Điểm đáng chú ý là nghiên cứu làm rõ hơn mối liên hệ giữa tần suất tập luyện và khả năng duy trì mức giảm huyết áp trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý nghiên cứu có quy mô nhỏ, thời gian ngắn và chỉ đánh giá bài tập ngồi dựa tường nên chưa thể xác định hiệu quả lâu dài hoặc khái quát cho các bài tập đẳng trường khác; cũng chưa thể mặc định kết quả sẽ tương tự ở người tăng huyết áp đang điều trị hoặc người mắc bệnh tim mạch.

Nên kết hợp tập thể dục với các thói quen lành mạnh khác để kiểm soát huyết áp tốt hơn ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Có nên thử các bài tập đẳng trường?

Bác sĩ Larry Balle, chuyên gia y học thể thao tại hệ thống y tế Houston Methodist (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, cho biết: “Tôi cho rằng bài tập đẳng trường có thể là một công cụ hữu ích, đặc biệt với những người muốn hỗ trợ sức khỏe tim mạch mà không cần dành quá nhiều thời gian tập luyện. Tuy nhiên, những người mới tập nên bắt đầu từ từ khi đưa các bài tập đẳng trường vào lịch vận động”.

Nếu muốn thử bài ngồi dựa tường đã được sử dụng trong nghiên cứu, có thể bắt đầu bằng cách tựa lưng vào tường, từ từ trượt người xuống đến khi đầu gối và hông tạo thành góc khoảng 90 độ, sau đó giữ nguyên tư thế. Động tác này giúp rèn luyện cơ tứ đầu đùi, cơ gân kheo và các nhóm cơ khác ở phần thân dưới.

Giáo sư - tiến sĩ Wiles lưu ý, huyết áp có thể tăng ngay trong lúc thực hiện những bài tập này. Vì vậy, người đã được chẩn đoán tăng huyết áp hoặc mắc bệnh tim nên trao đổi với bác sĩ trước khi tập. Ngoài ra, nên kết hợp tập luyện với các thói quen lành mạnh khác như ăn uống cân đối; ngủ đủ giấc; hạn chế rượu bia và tránh sử dụng thuốc lá.