Nghiên cứu phát hiện thêm lợi ích bất ngờ của hàu

Nghiên cứu vừa được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Sinh học Thực nghiệm ở Florence, Ý, phát hiện thêm một tác dụng bất ngờ của hàu.

Chiết xuất từ hàu cho thấy khả năng chống viêm ở tế bào ruột

Trước đây, hàu được biết đến với giá trị dinh dưỡng cao và các hợp chất hoạt tính sinh học có tác dụng kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống ung thư. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy hàu có thể ức chế viêm trong các tế bào bạch cầu của chuột.

Theo Giulia Trinchera, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Ferrara (Ý), việc tìm ra các hoạt chất có khả năng chống viêm là một hướng đi đầy triển vọng trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm mạn tính cũng như những bệnh lý toàn thân liên quan.

Phát hiện thêm lợi ích của hàu Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Các nhà nghiên cứu cho biết viêm mạn tính là yếu tố cơ bản trong nhiều bệnh, bao gồm ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch và bệnh viêm ruột.

Riêng viêm ruột có thể do những thay đổi về tính thấm của hàng rào biểu mô ruột, còn gọi là hội chứng ruột rò rỉ, cho phép vi khuẩn và độc tố từ ruột xâm nhập vào máu. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hàng rào biểu mô này, theo trang tin y khoa News Medical.

Góp phần bảo vệ hàng rào ruột

Để đánh giá đặc tính chống viêm của hàu, nhóm nghiên cứu từ tại Đại học Ferrara (Ý) đã tiến hành phân tích dinh dưỡng toàn diện mô mềm của hàu nhằm xác định thành phần, gồm protein, lipid, khoáng chất, polyphenol và carotenoid. Sau đó, họ chiết xuất từ thịt hàu khô và thử nghiệm trên các tế bào biểu mô ruột người được xử lý gây viêm bằng TNF-α.

Kết quả cho thấy thịt hàu có thể chống viêm mạnh mẽ đối với các tế bào ruột ở người.

Cụ thể, chiết xuất hàu làm gián đoạn sự hoạt hóa các con đường tín hiệu NF-kB liên quan đến tình trạng viêm, ngăn ngừa viêm biểu mô trong các tế bào ruột. Đồng thời, làm giảm sự biểu hiện của COX-2, một enzyme đóng vai trò quan trọng trong phản ứng viêm.

Những tác dụng này giúp bảo vệ tính toàn vẹn của hàng rào ruột và khôi phục mức độ thấm bình thường ngay cả khi có các tác nhân gây viêm. Kết quả cũng được xác nhận bằng kính hiển vi điện tử.

Cần thêm nghiên cứu trên người

Theo chuyên gia Giulia Trinchera, đây là lần đầu tiên chiết xuất từ mô hàu được chứng minh có tác dụng chống viêm trên tế bào ruột người trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng kết quả hiện mới dừng ở nghiên cứu trên tế bào. Các nhà khoa học vẫn cần tiến hành thêm nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng ở người để xác nhận hiệu quả.

Nghiên cứu này cho thấy tiềm năng của các hoạt chất chiết xuất từ hàu, không đồng nghĩa việc ăn hàu sẽ trực tiếp phòng hoặc điều trị bệnh viêm ruột. Mọi người vẫn nên duy trì chế độ ăn cân bằng và tuân thủ hướng dẫn điều trị nếu mắc bệnh tiêu hóa.