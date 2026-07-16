Nghiên cứu phát hiện tính cách giúp sống thọ, khỏe mạnh đến tuổi 100

Người sống đến 100 tuổi thường có tính cách cởi mở hơn

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học International Journal of Applied Positive Psychology cho thấy một đặc điểm tính cách nổi bật có liên quan đến quá trình lão hóa thành công, đặc biệt ở những người sinh sống trong các Vùng Xanh (Blue Zones) - những khu vực nổi tiếng có tỷ lệ người sống đến 100 tuổi cao nhất thế giới.

Người có mức độ cởi mở cao thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn và duy trì nhiều sở thích trong cuộc sống Ảnh minh họa: P.H tạo từ Chat GPT

Các nhà khoa học thuộc Đại học Cagliari (Ý) đã khảo sát 125 người từ 71 đến 101 tuổi tại đảo Sardinia (Ý), trong đó có 55 người sống trong Vùng Xanh Sardinian và 70 người ở khu vực lân cận. Hai nhóm có điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và hệ thống chăm sóc sức khỏe tương đồng, giúp việc so sánh trở nên khách quan hơn.

Những người tham gia được đánh giá toàn diện về sức khỏe thể chất, tinh thần, lối sống, các hoạt động giải trí và 5 nhóm đặc điểm tính cách gồm: cởi mở, tận tâm, hướng ngoại, hòa đồng và điềm tĩnh.

Kết quả cho thấy người sống trong Vùng Xanh có mức độ cởi mở cao hơn rõ rệt so với nhóm còn lại, theo trang tin khoa học Science Alert.

Đặc điểm này thể hiện ở sự tò mò, ham học hỏi, sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng mới, thích khám phá và không ngại trải nghiệm những điều khác biệt.

Tính cách có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ và chất lượng cuộc sống

Không chỉ cởi mở hơn, những người sống trong Vùng Xanh còn có khả năng thích ứng với khó khăn tốt hơn, kiểm soát cảm xúc hiệu quả hơn và dành nhiều thời gian cho các hoạt động giải trí giúp kích thích trí não hoặc tăng cường vận động.

Phân tích sâu hơn cho thấy, người có mức độ cởi mở cao thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn và duy trì nhiều sở thích trong cuộc sống.

Trong khi đó, những người có tính tận tâm cao thường hài lòng hơn với cuộc sống và có khả năng ứng phó với căng thẳng tốt hơn. Ngược lại, những người dễ lo âu, nóng nảy hoặc thiếu điềm tĩnh có xu hướng đánh giá chất lượng cuộc sống thấp hơn.

Theo các nhà nghiên cứu, tính cách có thể định hình nhiều hành vi có lợi cho sức khỏe. Người cởi mở thường chủ động tìm kiếm trải nghiệm mới, duy trì các mối quan hệ xã hội, theo đuổi sở thích, tiếp tục học hỏi và giữ lối sống năng động khi lớn tuổi.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng bên cạnh chế độ dinh dưỡng, tập luyện và kết nối xã hội, đặc điểm tâm lý cũng là một yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Những phát hiện này cho thấy nuôi dưỡng một tinh thần cởi mở, sẵn sàng học hỏi và trải nghiệm có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe khi về già.