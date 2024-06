Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng với khán giả tại Nhật

Trong khi một số ca sĩ khác đã có những concert đầu tiên của mình ở nước ngoài (Hà Anh Tuấn tổ chức 2 đêm Sketch a rose tại Eplanade Concert Hall, Singapore vào 11 - 12.6, hay trước đó Văn Mai Hương có Hương live in Tokyo tại nhà hát Hulic Hall Tokyo, Nhật Bản), Ngô Kiến Huy, với sự hoạt ngôn trên sân khấu cũng như duy trì lượng fan ổn định của mình, là một trong những ca sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức fan meeting ở nước ngoài.

Việc duy trì sự nghiệp ổn định trong 15 năm được xem là một minh chứng cho tài năng và sự cống hiến của Ngô Kiến Huy X.C.E

Với chương trình được trông đợi này, Ngô Kiến Huy cho biết anh đã chiêu đãi người hâm mộ bằng loạt những ca khúc quen thuộc được phối mới như: Giả vờ yêu, Truyền thái y, Ngô Kiến Huy là tôi, Mình yêu nhau từ bao giờ, Nupakachi… Đặc biệt, ở phần sau của chương trình, Ngô Kiến Huy gây bất ngờ cho khán giả khi mang đến màn kết hợp ăn ý, vũ đạo đẹp mắt cùng sự tương tác ấn tượng trên sân khấu qua màn song ca Nghi ngờ cùng cô bạn thân Ninh Dương Lan Ngọc.

Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc đã có sự kết hợp độc đáo qua ca khúc Nghi ngờ X.C.E

Theo Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc là cái tên đầu tiên anh muốn mời tham gia cùng anh buổi fan meeting này vì cả hai có nguồn năng lượng tương đồng - muốn truyền tải những điều tích cực đến khán giả với sự năng động, trẻ trung và không thiếu tính hài hước. Thêm nữa, anh cũng nhận thấy được ở Lan Ngọc sự quyết tâm cao qua chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, "nên đây là thời điểm thích hợp mời Ngọc cho một tiết mục mới kết hợp cùng nhau - ca khúc hoàn toàn mới dành tặng cho khán giả tại Nhật".

Ngô Kiến Huy đã xây dựng được một lượng fan đông đảo và trung thành X.C.E

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, Ngô Kiến Huy cũng có những trò chơi trực tiếp với khán giả. Nhiều fan sau đó đã chia sẻ sự ấn tượng khi trong trò chơi Dance Challenge, Ngô Kiến Huy cho thấy khả năng "bắt trend" của mình, anh tự tin nhảy theo những trend trên TikTok, hướng dẫn lại cho mọi người cùng chơi… Trong suốt phần giao lưu, nam ca sĩ đã chia sẻ những câu chuyện thú vị trong 15 năm hoạt động nghệ thuật. Anh cũng cho biết từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều dự án để kỷ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật của mình.

Đáp lại sự tình cảm của Ngô Kiến Huy, ban tổ chức và người hâm mộ cũng dành tặng lại một bất ngờ khi tổ chức sinh nhật sớm cho anh tại Nhật Bản.

Sau chương trình TKO Concert 01 - Hương live in Tokyo của ca sĩ Văn Mai Hương diễn ra vào 20.4 tại Nhật, thu hút gần 1.000 khán giả, Ngo Kien Huy - Fan meeting in Tokyo là sự kiện tiếp theo do Hội Người Việt tại Saitama phối hợp cùng Sun Shine Global và ê kíp Xin Chào Live Music tổ chức, nhằm tạo cầu nối giao lưu văn hóa, âm nhạc phục vụ cộng đồng người Việt tại Nhật.